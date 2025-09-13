Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je da je predstojeći protivnik njegove ekipe u Super ligi Srbije, subotički Spartak, u prethodnom periodu pokazao psihološki i karakterni kvalitet i dodao da njegovi igrači moraju biti veoma oprezni u tom duelu.

"Mlada smo ekipa, koja se tek formira, gradi identitet i nikako ne možemo da bilo kojoj obavezi pristupamo opušteno. Ispred nas je Spartak koji je u prethodnom periodu pokazao kvalitet, posebno psihološki i karakterno. Ta ekipa definitivno poseduje karakter, kao i kvalitet, naročito u ofanzivnom delu kada je tranzicija u pitanju. To je potentan tim koji može da bude neprijatan. Sve to kada poziva na ozbiljan oprez", naveo je Blagojević, a preneo Mocart Sport.

Beogradski crno-beli su prvi na tabeli sa 16 bodova iz šest utakmica, dok Spartak zauzima 13. mesto sa šest bodova iz sedam mečeva.

Blagojević je rekao da smatra da je njegova ekipa svakako favorit u predstojećem duelu, koji smatra da će biti veoma težak.

"Ime Partizana donosi breme favorita. To nije sporno, bez obzira na situaciju i tim izađe na teren, makar izašli i kadeti. Svesni smo da smo ekipa u sazrevanju, koja raste i svoj identitet. To ima prednosti, ali i nedostatke. Kao i svi klubovi, imamo problematiku i izazove u radu. Ne bežimo od uloge favorita, a da li će biti teško, biće sigurno", izjavio je Blagojević.

Trener Partizana je dodao da ekipa Spartaka ima kvalitetne igrače, naročito u napadu.

"Spartak ima igrače kao što su Tomović, Babić, Pavković, Stojanović, posebno u ofanzivnom delu, i mogu da budu izuzetno neugodni u tranziciji. Na nama je da to neutrališemo, nametnemo svoje vrednosti, smanjimo greške koje su se pojavljivale u prethodnim utakmicama i da se nadamo najboljem", kazao je Blagojević.

Blagojević je naveo i da njegova ekipa mora da ima "ozbiljan pristup" svih 90 minuta svake utakmice.

On je rekao i da se nada da će Ibrahim Zubairu i Gajas Zahid što pre biti spremni za utakmice.

"Moja velika želja je da ih što pre pripremimo, jer Zubairu je, kada sam došao, bio jedan od najznačajnijih igrača, imao je veliki učinak i uticaj na tim i voleo bih da ga što pre vratim u tom obliku. Za Zahida je situacija ista, nisam ga ranije trenirao, ali jasno mi je da je fudbaler velikog kvaliteta i siguran sam da može da pomogne. Potrudićemo se da pronađemo pravi način i pravu meru", kazao je trener Partizana.

(Beta)