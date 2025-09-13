Slušaj vest

U utakmici osmog kola Superlige Srbije, branilac titule Crvena zvezda dočekaće Železničar iz Pančeva u nedelju od 17.00.

Biće ovo dobra uvertira za Zvezdu pred 177. večiti derbi, u subotu od 19.00.

Uoči te utakmice trener Zvezde Vladan Milojević govorio je o meču protiv Pančevaca. Tema je bio i odlazak Šerifa Endijaea:

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević, konferencija pred drugu utakmicu protiv Leha Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Sigurno je odlazak Šerifa, meni kao treneru koji je sa njim dugo sarađivao teško pao. Svestan sam da je to neminovno u današnjem fudbalu. Sa druge strane mogu da kažem da je on jedan igrač koji je veliki profesionalac, kako na terenu, tako i van terena. Ćutao je, radio je, mislim da je mnogo pomogao i u svakom slučaju mu želim sve najbolje u nastavku karijere - rekao je Milojević.

Zvezdini igrači su se sa reprezentativnih pauza vratili bez povreda.

- Zdravi su, danas ćemo ih sve imati na okupu, tako da nemamo neke veće probleme. Prema trenutnim informacijama, svi su zdravi.

Oporavak Radeta Krunića dobro napreduje.

- Mislim da ide u dobrom pravcu. Tu sam optimista, što se tiče prvih procena činilo se da je duža pauza u pitanju, ali sve su češće indikacije da postoji mogućnost da se ranije vrati na teren. Svakako jako je nezgodna povreda, na teškom mestu gde treba dosta vremena da prođe da se zaleči. Nadam se da će ubrzo početi da trči, a videćemo kada će moći da odradi kompletan trening.

Železničar je dobro organizovana ekipa.

- Mogu da kažem za Železničar da je jedna od najstabilnijih ekipa što se tiče prvenstva od početka. Sigurno dolaskom gospodina Kokovića, su uspostavili sistem, tačno znaju ko šta radi, imaju svoju filozofiju. Tu se vidi i potpis trenera od početka priprema. Dobar spoj mladih i iskusnih igrača, tako da nije to za mene iznenađenje. Nalaze se na visokom mestu na tabeli i sigurno protivnik koji teži da nametne svoj stil i igru, sa dosta brzih igrača i sistemom igre. Ima igrača na koje treba obratiti pažnju i svakako se moramo dobro spremiti.

Ceni Milojević kolegu sa klupe Železničara.

- Jedan izuzetno dobar i mlad trener, sa jasnom filozofijom i sistemom u kojem želi da igra, a to se i vidi na terenu. Sigurno spada u plejadu mladih trenera, koji će u budućnosti predstavljati pravo zlato za srpski fudbal.

Zvezda je fokusirana samo na meč u nedelju.

- Razmišljamo samo o ovoj utakmici, mislimo o nama, a ne o protivniku. U ovom momentu smo fokusirani na utakmicu protiv Železničara, jer dolazi nam izuzetno kvalitetan protivnik, imamo vremena do derbija.

Sutra se na utakmici protiv Železničara slavi 62. rođendan Marakane.

- Uvek je lepo kada se obeležavaju jubileji, voleo bih da navijači dođu u što većem broju, da nas podrže, da proslavimo na što lepši način.

Dotakao se šef struke i mladih reprezentativaca naše zemlje koji igraju za prvi tim.

- Ispratio sam, kao što pratim i sve ostale naše reprezentativce. Čestitam im u svakom slučaju, vidi se i drago mi je što pružaju dobre partije, to im je i dužnost, kako igrački, tako i po ponašanju. Sve su to talentovani i dobri igrači. Mislim da imamo svetlu budućnost što se tiče te generacije - podvukao je Milojević.

Utakmicu između Crvene zvezde i Železničara možete pratiti uživo putem "TV Arena sport premium 1".

BONUS VIDEO: