Slušaj vest

Nakon što je Spartak u nadoknadi prvog poluvremena primio gol za 2:1, Dejan Stanković razmahao se uz liniju auta, tražeći od arbitara da taj pogodak ponište zbog faula koji su igrači Dinama u začetku akcije napravili nad njegovim igračem.

Stanković je tada protestovao kod sudije, a nakon što mu je arbitar pokazao prvu javnu opomenu, nije se smirio, te je ubrzo zaradio i drugu.

Uz buru negodovanja i uvreda za arbitra napustio je svoje mesto na klupi.

Posle nekompletnog osmog kola ruske Premijer lige, situacija na tabeli je takva je Spartak tek na sedmom mestu sa 12 bodova.

Ne propustiteFudbalŠTA AKO PIKSI ODE?! KOGA DOVESTI UMESTO NJEGA?! Ovi treneri bi mogli da naslede Stojkovića na mestu selektora! Jedan je nepoznat u Srbiji, a bio bi bingo!
Dragan Stojković Piksi na meču Srbija - Engleska
FudbalNASTAVLJA SE POTCENJIVANJE I PONIŽAVANJE STANKOVIĆA U RUSIJI: Neverovatno je zbog čega su ga opet napali!
Dejan Stanković, trener Spartaka
FudbalDUARTE ODLAZI! Stigla ponuda iz Brazila, igrač je prihvatio!
profimedia0647798231.jpg
FudbalSTANKOVIĆ JE KONAČNO LIČIO NA TRENERA, ALI GA TREBA ŠTO PRE SMENITI: Ovaj Rus baš ne voli Dekija! Svašta je pričao...
Dejan Stanković, trener Spartaka

Zvižduci za Dragana Stojkovića Piksija Izvor: MONDO/Dušan Ninković