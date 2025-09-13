Slušaj vest

Nakon što je Spartak u nadoknadi prvog poluvremena primio gol za 2:1, Dejan Stanković razmahao se uz liniju auta, tražeći od arbitara da taj pogodak ponište zbog faula koji su igrači Dinama u začetku akcije napravili nad njegovim igračem.

Stanković je tada protestovao kod sudije, a nakon što mu je arbitar pokazao prvu javnu opomenu, nije se smirio, te je ubrzo zaradio i drugu.

Uz buru negodovanja i uvreda za arbitra napustio je svoje mesto na klupi.

Posle nekompletnog osmog kola ruske Premijer lige, situacija na tabeli je takva je Spartak tek na sedmom mestu sa 12 bodova.