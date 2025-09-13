Dinamo i Spartak remizirali su u moskovskom derbiju sa 2:2, ali je sva pažnja bila usmerena ka treneru crveno-belih Dejana Stankovića.
STANKOVIĆ NAPRAVIO NOVI HAOS U RUSIJI: Srpski trener besneo, pa zaradio crveni karton
Nakon što je Spartak u nadoknadi prvog poluvremena primio gol za 2:1, Dejan Stanković razmahao se uz liniju auta, tražeći od arbitara da taj pogodak ponište zbog faula koji su igrači Dinama u začetku akcije napravili nad njegovim igračem.
Stanković je tada protestovao kod sudije, a nakon što mu je arbitar pokazao prvu javnu opomenu, nije se smirio, te je ubrzo zaradio i drugu.
Uz buru negodovanja i uvreda za arbitra napustio je svoje mesto na klupi.
Posle nekompletnog osmog kola ruske Premijer lige, situacija na tabeli je takva je Spartak tek na sedmom mestu sa 12 bodova.
