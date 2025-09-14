"ZVEZDA JE ROĐENA U 91. MINUTU" Crnogorski dragulj raspametio Italijane! Vasilije je heroj Juvea - pogledajte evrogol kojim je srušio Inter u meču za pamćenje!
U spektakularnom "Derbiju Italije" Juventus je savladao Inter rezultatom 4:3, a junak trijumfa bio je 19-godišnji Vasilije Adžić.
Crnogorski fudbalski dragulj u 91. minutu utakmice postigao je evrogol sa preko 30 metara i srušio Inter u utakmici koja će se dugo prepričavati.
"Zvezda je rođena u 91. minutu" naslov je ugledne "Gazete delo Sport".
"Najmlađi na terenu, 19-godišnji Adžić (ušao u igru u 74. minutu) na dodavanje Tirama postigao je gol karijere. Juve je slavio 4:3. Presudan, iz daljine, jedan od onih pogodaka koji uzdižu igrače u nebo" piše Gazeta o spektakularnom golu mladog asa.
Sa 19 godina i 124 dana Veljko Adžić postao je najmlađi strani fudbaler Juventusa koji je zatresao mrežu protiv Intera.
Pogledajte majstoriju mladog Crnogorca o kojoj bruji cela Italija:
Kurir sport