Crnogorski fudbalski dragulj u 91. minutu utakmice postigao je evrogol sa preko 30 metara i srušio Inter u utakmici koja će se dugo prepričavati.

"Zvezda je rođena u 91. minutu" naslov je ugledne "Gazete delo Sport".

"Najmlađi na terenu, 19-godišnji Adžić (ušao u igru u 74. minutu) na dodavanje Tirama postigao je gol karijere. Juve je slavio 4:3. Presudan, iz daljine, jedan od onih pogodaka koji uzdižu igrače u nebo" piše Gazeta o spektakularnom golu mladog asa.

Sa 19 godina i 124 dana Veljko Adžić postao je najmlađi strani fudbaler Juventusa koji je zatresao mrežu protiv Intera.

Pogledajte majstoriju mladog Crnogorca o kojoj bruji cela Italija:

Kurir sport