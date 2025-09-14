CRVENA ZVEZDA - ŽELEZNIČAR 17.00.
Iz minuta u minut
Fudbal
CRVENA ZVEZDA - ŽELEZNIČAR: Milojević odredio zamenu za Šerifa!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju od 17.00 ekipu Železničara iz Pančeva u meču osmog kola Superlige Srbijehttps://kurir.rs/tag/478237/superliga-srbije.
Uživo
Samo ključni događaji
16:14
Sastavi!
Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus, Seol, Učena, Rodrigao, Tiknizijan, Hendel, Kostov, Zarić, Katai, Ivanić, Arnautović (zauzeo mesto Šerifa Endijaje koji je otišao u Samsun).
Železničar (4-2-3-1): Popović, Milikić, Jusif, Kuljanin, Kosanović, Ivanov, Knežević, Milosavljević, Džasper, Đuričić, Karikari.
Reaguj
Komentariši