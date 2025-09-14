Svi događaji
Od najnovijeg
19:32

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč u Subotici, Partizan će us lučaju pobede preuzeti lidersku poziciju na tabeli.

18:40

Sastavi:

Spartak: Vulić – Sekulić, Milunović, Kolarić, Bilingi – Ebuka, Leo Antonio – Čejić, Babić, Tomović – Pavković.

Partizan: M. Milošević – Đurđević, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, B. Kostić – J. Milošević.

17:57

Blagojević pred Spartak

Ne propustiteFudbalPARTIZAN GOSTUJE U SUBOTICI - BLAGOJEVIĆ OPREZAN: Spartak je u prethodnom periodu pokazao psihološki kvalitet
Srđan Blagojević

17:54

Partizan treći na tabeli

Crno-beli su sakupili 16 bodova iz šest mečeva i trenutno su treći na tabeli. Vojvodina je ima 17 bodova iz sedam mečeva. A Crvena zvezda je pobedom protiv Železničara izbila na prvo mesto sa 18 bodova iz šest mečeva.