SPARTAK - PARTIZAN 0:0
SUPERLIGA SRBIJE
SPARTAK - PARTIZAN: Crno -beli u Subotici za prvo mestopred večiti derbi!
Fudbaleri Partizana gostuju Spartaku u utakmici 9. kola Superlige Srbije.
Utakmica se igra u Subotici sa početkom u 19. 30 časova.
Ključni događaji
19:32
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meč u Subotici, Partizan će us lučaju pobede preuzeti lidersku poziciju na tabeli.
18:40
Sastavi:
Spartak: Vulić – Sekulić, Milunović, Kolarić, Bilingi – Ebuka, Leo Antonio – Čejić, Babić, Tomović – Pavković.
Partizan: M. Milošević – Đurđević, Milić, Simić, Jurčević – Dragojević, Karabeljov – Sek, Vukotić, B. Kostić – J. Milošević.
