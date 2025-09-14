Slušaj vest

Fudbaleri Selte odigrali su danas na svom terenu u Vigu nerešeno 1:1 protiv Đirone, u utakmici četvrtog kola španskog prvenstva.

Selta Foto: Pedro Mina / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

 Đirona je povela golom koji je Vladislav Vanat postigao u 12. minutu, a Selta je osvojila bod golom Borhe Iglesijasa iz jedanaesterca u drugom minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe su i dalje bez pobede u ligi. Selta, jedan od rivala Crvene zvezde u Ligi Evrope, je 14. na tabeli sa četiri boda, a Đirona, koja je prekinula niz od tri poraza, zauzima pretposlednje 19. mesto sa jednim bodom.

Kasnije igraju Levante - Betis, Osasuna - Rajo Valjekano i Barselona - Valensija.

