SELTA IŠČUPALA BOD PROTIV ĐIRONE: Zvezdin rival do remija golom iz penala u 90+2. minutu
Fudbaleri Selte odigrali su danas na svom terenu u Vigu nerešeno 1:1 protiv Đirone, u utakmici četvrtog kola španskog prvenstva.
Đirona je povela golom koji je Vladislav Vanat postigao u 12. minutu, a Selta je osvojila bod golom Borhe Iglesijasa iz jedanaesterca u drugom minutu nadoknade vremena.
Obe ekipe su i dalje bez pobede u ligi. Selta, jedan od rivala Crvene zvezde u Ligi Evrope, je 14. na tabeli sa četiri boda, a Đirona, koja je prekinula niz od tri poraza, zauzima pretposlednje 19. mesto sa jednim bodom.
Kasnije igraju Levante - Betis, Osasuna - Rajo Valjekano i Barselona - Valensija.
