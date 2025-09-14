LIVERPUL PONOVO SLAVIO U FINIŠU: Salah iz penala doneo tri boda Redsima u 95. minutu!
Fudbaleri Liverpula pobedili su na gostujućem terenu Barnli 1:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.
Pobedonosni gol postigao je Mohamed Salah u petom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.
Penal je dosuđen nakon što je Hanibal Mežbri neoprezno rukom zaustavio loptu u šesnaestercu.
Pre toga Barnli se dobro branio i nije dozvoljavao aktuelnom šampionu da napravi veliku šansu.
Barnli je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Lesli Ugočuvku u 84. minutu dobio drugi žuti karton.
Liverpul je prvi na tabeli sa svih 12 bodova iz četiri utakmice i uz Čelsi i Kristal Palas nalazi se među tri neporažene ekipe u Premijer ligi.
Barnli je pretrpeo treći poraz i zauzima 17. mesto sa tri boda.
Kasnije je na programu mančesterski derbi između Sitija i Junajteda na Etihadu.