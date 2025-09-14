Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula pobedili su na gostujućem terenu Barnli 1:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Pobedonosni gol postigao je Mohamed Salah u petom minutu nadoknade vremena iz jedanaesterca.

Penal je dosuđen nakon što je Hanibal Mežbri neoprezno rukom zaustavio loptu u šesnaestercu.

Pre toga Barnli se dobro branio i nije dozvoljavao aktuelnom šampionu da napravi veliku šansu.

Barnli je utakmicu završio sa desetoricom, pošto je Lesli Ugočuvku u 84. minutu dobio drugi žuti karton.

Liverpul je prvi na tabeli sa svih 12 bodova iz četiri utakmice i uz Čelsi i Kristal Palas nalazi se među tri neporažene ekipe u Premijer ligi.

Barnli je pretrpeo treći poraz i zauzima 17. mesto sa tri boda.

Kasnije je na programu mančesterski derbi između Sitija i Junajteda na Etihadu.

