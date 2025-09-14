Slušaj vest

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas na svom terenu Mančester junajted sa 3:0, u utakmici četvrtog kola Premijer lige.

Erling Haland Foto: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, Profimedia

 Siti je u gradskom derbiju poveo u 18. minutu, kada je gol glavom na asistenciju Žeremija Dokua postigao Fil Foden.

Domaći tim je pobedu potvrdio u drugom poluvremenu, kada je oba pogotka postigao Erling Haland.

Haland je svoj prvi gol postigao u 53. minutu, nakon što mu je loptu u prostor poslao Doku, a norveški napadač potom lako savladao golmana Altaja Bajindira.

Konačan rezultat Haland je postavio u 68. minutu, kada je izašao sam pred gol gostiju i postigao svoj 50. jubilarni pogodak na domaćim utakmicama u Premijer ligi.

Siti se nalazi na osmom mestu Premijer lige sa šest bodova, dok je Junajted 14. sa četiri boda.

U narednom kolu Siti gostuje Arsenalu, a Junajted dočekuje Čelsi.

