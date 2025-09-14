Milan zauzima peto mesto na tabeli Serije A sa šest bodova, dok je Bolonja 12. sa tri boda
SERIJA A
MODRIĆ PRVENCEM DONEO TRI BODA MILANU: Rosoneri srušili Bolonju, Pavlović igrao samo poluvreme!
Slušaj vest
Fudbaleri Milana pobedili su na svom terenu Bolonju sa 1:0, u utakmici trećeg kola italijanske Serije A.Pobednički gol postigao je hrvatski fudbaler Luka Modrić u 61. minutu.
Ovo je 40-godišnjem veznom igraču prvi pogodak u dresu Milana, u koji je došao ovog leta.
Srpski fudbaler Strahinja Pavlović igrao je prvo poluvreme za Milan.
U 89. minutu zbog prigovora isključen je trener Milana Masimilijano Alegri.
Milan zauzima peto mesto na tabeli Serije A sa šest bodova, dok je Bolonja 12. sa tri boda.
Naredni meč Milan igra na gostovanju protiv Udinezea, a Bolonja dočekuje Đenovu.
Reaguj
Komentariši