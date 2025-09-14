Tuča navijača Partizana i Crvene zvezde!
strašno
HAOS! Opšta tuča "delija" i "grobara"! Motke, štange i baklje - jezivi snimci! (VIDEO)
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana su u okviru sedmog kola igrali u Subotici protiv Spartaka gde su slavili sa 5:2 i tako su najavili večiti derbi.
Foto galerija iz Subotice Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Trenutno nema previše informacija, sem da se policija brzo pojavila, ali kako piše na poznatoj stranici na Instagramu "192_rs", Delije su napravile sačekušu.
U jednom trenutku je grupa Delija izletela sa bakljama i štanglama, te su nasrnuli na Grobare, dok je i sama policija na terenu vće neko vreme.
Pogledajte u priloženom video snimku:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši