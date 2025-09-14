Slušaj vest

Fudbaleri Partizana su u okviru sedmog kola igrali u Subotici protiv Spartaka gde su slavili sa 5:2 i tako su najavili večiti derbi. 

Naime, kako na društvenim mrežama kruže snimci, Delije su napale Grobare u Subotici.

Foto galerija iz Subotice Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Trenutno nema previše informacija, sem da se policija brzo pojavila, ali kako piše na poznatoj stranici na Instagramu "192_rs", Delije su napravile sačekušu.

U jednom trenutku je grupa Delija izletela sa bakljama i štanglama, te su nasrnuli na Grobare, dok je i sama policija na terenu vće neko vreme.

Pogledajte u priloženom video snimku:

BONUS VIDEO:

Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao! Izvor: Kurir