Američka fudbalerka Savana Demelo (27) nalazi se u stabilnom stanju nakon što se srušila na terenu tokom meča njenog Rejsing Luivila protiv Sijetla u američkoj Nacionalnoj ženskoj fudbalskoj ligi (NWSL).

U nadoknadi prvog poluvremena nesrećnoj fudbalerki je iznenada pozlilo, pa je odmah sela na teren. Nekoliko sekundi kasnije izgubila je i svest, pa je nastala ozbiljna drama. Saigračice su plakale i držale se za glavu dok je lekarski tim ukazivao pomoć reprezentativki Amerike.

Utakmica je prekinuta, a Demelo je posle ukazane pomoći na terenu kolima hitne pomoći prebačena u bolnicu. Meč će biti nastavljen naknadno, saopštila su oba kluba.

"Savana je stabilno i svesna, dobija svu potrebnu negu. Naš prioritet je njeno zdravlje i bezbednost", objavila je NWSL na platformi X, dodajući da je liga u stalnom kontaktu sa medicinskim timom Rejsing Luivila.

Demelo je u martu morala da napusti meč protiv FC Beja zbog zdravstvenih problema, a u maju je saopštila da joj je dijagnostikovana Grejvsova bolest i hipertireoza.

