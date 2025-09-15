JEZIVA SCENA - SAIGRAČICE GRCALE U SUZAMA! Reprezentativka Amerike se srušila na terenu, meč odmah prekinut! Poznato u kakvoj je stanju nakon kolapsa!
Američka fudbalerka Savana Demelo (27) nalazi se u stabilnom stanju nakon što se srušila na terenu tokom meča njenog Rejsing Luivila protiv Sijetla u američkoj Nacionalnoj ženskoj fudbalskoj ligi (NWSL).
U nadoknadi prvog poluvremena nesrećnoj fudbalerki je iznenada pozlilo, pa je odmah sela na teren. Nekoliko sekundi kasnije izgubila je i svest, pa je nastala ozbiljna drama. Saigračice su plakale i držale se za glavu dok je lekarski tim ukazivao pomoć reprezentativki Amerike.
Utakmica je prekinuta, a Demelo je posle ukazane pomoći na terenu kolima hitne pomoći prebačena u bolnicu. Meč će biti nastavljen naknadno, saopštila su oba kluba.
"Savana je stabilno i svesna, dobija svu potrebnu negu. Naš prioritet je njeno zdravlje i bezbednost", objavila je NWSL na platformi X, dodajući da je liga u stalnom kontaktu sa medicinskim timom Rejsing Luivila.
Demelo je u martu morala da napusti meč protiv FC Beja zbog zdravstvenih problema, a u maju je saopštila da joj je dijagnostikovana Grejvsova bolest i hipertireoza.
Kurir sport