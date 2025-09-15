Slušaj vest

Direktor fudbalske reprezentacije Srbije Stevan Stojanović komentarisao je poraz "Orlova" od Engleske, ali i napomenuo da protiv Albanije imaju priliku da se vrate na ponednički kolosek.

Podsetimo, Srbija je poražena sa 5:0 od Engleske što je bio prvi poraz u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

"Kao direktor reprezentacije osetio sam potrebu da se obratim javnosti, jer je odmah posle poraza u utorak, krenula medijska hajka na reprezentaciju i selektora Dragana Stojkovića. Svi smo svesni težine poraza protiv Engleske, niko u reprezentaciji ne traži izgovore. To je bio bolan udarac, ali i jasna opomena da moramo još više da radimo, da budemo kompaktni i odlučni. Već nas čeka utakmica koja može da odredi naš put u kvalifikacijama, duel sa Albanijom. Ona je od ogromnog značaja za naš ostanak u borbi za drugo mesto i plasman u baraž", rekao je Stojanović.

Podsetio je Stojanović da je benefit od dobrih igara Orlova imao i FSS.

„Ne smemo da zaboravimo da je zahvaljujući upravo tim rezultatima Fudbalski savez imao i konkretnu finansijsku korist. Plasmani na velika takmičenja doneli su prihode koji su ulagani u razvoj fudbala širom zemlje, infrastrukturu i omladinske selekcije. To je još jedan dokaz da učinak A reprezentacije prevazilazi teren i ima šire pozitivne efekte na naš fudbal. Da li smo na završnim turnirima mogli bolje? Svakako da jesmo i ostaje žal za propuštenim prilikama. Ali isto tako moramo biti realni, mi nismo u situaciji, kao vodeće evropske nacije, da računamo na ogroman fond igrača i skoro dve jednako jake postave. Naši resursi su ograničeni i često se dešavalo da snagom kolektiva i velikom željom nadomestimo određene kadrovske probleme“.

Direktor Stojanović veruje da će reprezentacija Srbije u odlučujućem meču za drugo mesto protiv Albanije pokazati reakciju na poraz od Engleske.

„U ekipi imamo momke koji pored igračkih kvaliteta, poseduju i izuzetne ljudske osobine, svesni su odgovornosti, znaće kako da se izdignu posle udarca i siguran sam da će pokazati pravu reakciju već na meču sa Albanijom. Potpuno se slažem da ambicija reprezentacije mora uvek da bude pobednička. Naš zadatak je da obezbedimo da tim protiv Albanije izađe na teren spreman, motivisan i na najvišem nivou. Na igračima je da pokažu reakciju, a na nama u sportskom sektoru da im obezbedimo najbolje moguće uslove. Posle utakmice, naravno, slede analize i izveštaji, mi verujemo da će teren biti mesto na kome ćemo dati najjači odgovor“, podvukao je Stevan Stojanović.