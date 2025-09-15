Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Seltika otvoriće ovogodišnju Ligu Evrope utakmicom u Beogradu.

Seltik - Rendžers, Old Firm derbi Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

 Za meč koji se igra na stadionu "Rajko Mitić" 24. septembra od 21 čas vlada veliko interesovanje među pristalicama škotskog kluba.

Višestruki šampion Škotske tražio je 2.500 ulaznica za svoje navijače, što znači da će gostujući sektor biti ispunjen.

Škotski navijači su poznati kao veoma odani navijači, koji putuju svuda gde njihov klub gostuje. Po svemu sudeći, tako će biti u Beogradu. Retkost je da gostujući klubovi ili reprezentacije imaju toliku podršku, pa će biti zanimljivo videti ispunjen "kavez" namenjeg gostima između zapadne i južne tribine na stadionu u ulice Ljutice Bogdana.

profimedia-0992501418.jpg
Navijači Seltika
Veljko.jpg

