Trener Arsenala Mikel Arteta potvrdio je da Edegor nije otputovao u Španiju, nakon što se povredio u subotu u utakmici protiv Notingem Foresta (3:0) u Premijer ligi.

"Gabi (Gabrijel Žezus), Kaj (Haverc), Ben (Vajt) i Martin (Edegor) su i dalje odsutni, nažalost", rekao je Arteta, preneo je Skaj.

Edegor je izašao iz igre u 17. minutu nakon što je nezgodno pao na desno rame posle duela sa Morganom Gibsom-Vajtom.

Ni Odegar ni Bukajo Saka, koji ima problema sa povredom tetive, nisu danas trenirali sa ekipom.

Saka se povredio u utakmici protiv Lidsa 23. avgusta i propustio je poslednje dve utakmice, a Arteta je rekao da nema informacije o povratku engleskog reprezentativca u tim.

"Mislim da ima još mnogo stvari koje treba proći. Rano je da znamo za koju utakmicu će biti na raspolagaju, ali će se sigurno truditi da to bude što pre", dodao je španski trener.

Odbrambeni fudbaler Arsenala Vilijams Saliba, koji je propustio utakmicu protiv Foresta, danas je trenirao.

Arsenal je prošle sezone igrao u polufinalu Lige šampiona, a Arteta je upitan o tome.

"To pokazuje da smo dovoljno dobri i da možemo da se takmičimo protiv svakog protivnika. I uz to, stvari moraju da idu u vašu korist", naveo je Arteta.

Utakmica prvog kola Lige šampiona između Arsenala i Atletika igra se u utorak od 18.45 u Bilbau.

(Beta)