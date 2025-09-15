Slušaj vest

Samjuel Umtiti, koji će u novembru napuniti 32 godine, karijeru je počeo u Lionu, a igrao je još za Barselonu, Leče i Lil. Imao je mnogo problema sa povredama zbog čega je odigrao samo 13 utakmica za dve godine u Lilu.

Po isteku ugovora sa Lilom na kraju prošle sezone Umtiti nije našao angažman.

"U Lilu sam pokušao sve kako bih se vratio. Malo ljudi je znalo koliko sam se trudio, ali moje telo nije izdržalo", naveo je on.

"Posle intenzivne karijere sa usponima i padova, došlo je vreme da se oprostim. Sve sam dao sa strašću i ne žalim ni zbog čega", naveo je Umtiti na Instagramu.

On je sa Lionom osvojio Kup i Super kup Francuske, a sa Barselonom dve šampionske titule, tri Kupa kralja i dva Super kupa Španije.

Za reprezentaciju Francuske od 2016. do 2019. godine odigrao je 31 utakmicu i postigao četiri gola i osvojio Svetsko prvenstvo 2018. godine.

Nastupao je za mlade selekcije Francuske, a sa ekipom uzrasta do 20 godina osvojio je Svetsko prvenstvo.

"Sam, koji je došao u francusku reprezentaciju za Evropsko prvenstvo 2016. godine, odigrao je važnu ulogu u našem pohodu na titulu na Svetskom prvenstvu u Rusiji. Svi će pamiti njegov gol glavom koji nam je omogućio da pobedimo Belgiju i plasiramo se u finale", rekao je selektor Francuske Didije Dešan.

"Takođe se sećam njegovog partnerstva sa Rafaelom, njegove čvrstine u odbrani, njegovog borbenog duha. Koleno mu je već uzrokovalo bol, ali je izdržao hrabrošću za primer do samog kraja", dodao je selektor.

(Beta)