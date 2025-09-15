Fudbaleri Al Vahde pobedili su 2:1 Al Itihad u prvom kolu azijske Lige šampiona.
"SRPSKI DERBI" PRIPAO DUŠANU TADIĆU: Al Vahda srušila Al Itihad u azijskoj Ligi šampiona
"Srpski derbi" u Abu Dabiju između Al Vahde Dušana Tadića i Rajkovićevog i Simićevog Al Itihada, pripao je nekadašnjem kapitenu reprezentacije Srbije.
Al Itihad je poveo sa 1:0 golom Bergvajna. Nakon toga, direktan crveni karton je zaradio Al Šankiti i tada su se šanse Rajkovićeve ekipe znatno smanjile.
Izjednačenje je stiglo u 62. minutu. Gol je dao Kanedo, a Tadić je učestvovao tako što je odigrao pas na stranu, a Kribin upisao asistenciju i prosledio loptu do Brazilca.
Igrao se 98. minut kada je Lukas Pimenta bio precizan i pogodio za velika tri boda Al Vahde u azijskoj Ligi šampiona.
Za Itihad je igrao još jedan Srbin, a reč je o 20-godišnjem Jan-Karlu Simiću. Štoper je stupio na teren u drugom poluvemenu.
