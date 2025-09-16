Slušaj vest

Partizan će u subotu od 19 časova na svom terenu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde, u utakmici devetog kola Super lige Srbije.

Onlajn kupovina ulaznica moguća je putem sajta Tiketlajna (www.ticketline.rs), uz mogućnost direktnog plaćanja onlajn karticom i dobijanja mobilne ulaznice na mejl.

Cene ulaznica su: Jug/Sever - 800 dinara Istok bočno - 1.200 dinara Istok centar - 1.800 dinara Zapad bočno - 1.800 dinara Zapad centar - 2.000 dinara Prodaja karata na blagajnama stadiona Partizana počeće u sredu. Ona će se odvijati svakodnevno u radnom vremenu od 10 do 18 časova, a u subotu od 10 časova do početka utakmice.

Prodaja ulaznica za sektore namenjene navijačima Crvene zvezde počinje u četvrtak i odvijaće se isključivo na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" u četvrtak, petak i subotu, u radnom vremenu od 10 do 18 časova.

Sektori namenjeni za navijače Crvene zvezde su Sever i Zapad bočno ulaz A.

Na sajtu Partizana se napominje i da je prodaja ulaznica moguća isključivo uz identifikacioni dokument sa fotografijom, kao i da lica mlađa od 16 godina ne mogu kupiti kartu, niti biti na utakmici bez prisustva punoletnog pratioca.

Napominje se i da jedna osoba može kupiti maksimalno četiri ulaznice, kao i da sezonske karte Partizana važe i za ovu utakmicu.

Partizan je prvi na tabeli Super lige Srbije sa 19 bodova iz sedam utakmica, dok je Crvena zvezda druga sa 18 bodova iz šest mečeva.