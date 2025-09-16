“Prijatelji smo. U kontaktu smo. Džoković je i dalje na najvišem nivou i i dalje radi veoma jako. Igrao sam u eri Ronalda i Mesija, i mogu da kažem da bih verovatno osvojio mnogo više, da ih nije bilo u poslednjih petnaestak godina. Ali na to gledam drugačije. To što sam igrao u njihovoj eri čini da moji uspesi imaju dodatnu težinu. Đoković isto tako gleda na Federera i Nadala.“