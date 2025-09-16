LEVANDOVSKI PROGOVORIO O SVOM PRIJATELJSTVU SA NOVAKOM ĐOKOVIĆEM! Njegove reči će vas iznenaditi! Pričao o Srbinu, pa se dotakao Federera i Nadala!
Njegov osećaj za gol i dalje je besprekoran, a status jednog od najboljih napadača sveta ne jenjava i dalje...
U opširnom intervjuu za The Times, poljski reprezentativac govorio je o mnogim temama, a posebno je pažnju privuklo njegovo prijateljstvo sa Novakom Đokovićem.
Levandovski je tom prilikom otkrio koliko ga inspiriše srpski teniser, ali i napravio zanimljivo poređenje između sveta fudbala i tenisa, ističući sličnosti u mentalitetu i posvećenosti koje dele sportisti tog kalibra.
“Prijatelji smo. U kontaktu smo. Džoković je i dalje na najvišem nivou i i dalje radi veoma jako. Igrao sam u eri Ronalda i Mesija, i mogu da kažem da bih verovatno osvojio mnogo više, da ih nije bilo u poslednjih petnaestak godina. Ali na to gledam drugačije. To što sam igrao u njihovoj eri čini da moji uspesi imaju dodatnu težinu. Đoković isto tako gleda na Federera i Nadala.“