FK Crvena zvezda obaveštava navijače da prodaja ulaznica za utakmicu Lige Evrope protiv Seltika počinje u četvrtak 18. septembra na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“.

Za prvih 100 kupaca klub je pripremio posebno iznenađenje, po dve ulaznice za duel košarkaša Crvene zvezde protiv CSKA iz Moskve, za severnu tribinu, nivo 400.

2025-03-23 17_54_00-.jpg
Marakana zove sve zvezdaše na Seltik Foto: Screenshot

Evropski spektakl protiv škotskog velikana igra se u sredu 24. septembra od 21.00 čas. Navijači koji do sada nisu obezbedili svoje ulaznice moći će to da učine od četvrtka i na blagajnama Marakane, uz već dostupnu opciju kupovine ONLAJN putem.

Podrška sa tribina oduvek je bila najveća snaga Crvene zvezde, a sigurni smo da će i ovoga puta crveno-beli imati veliku podršku od početka evropske jeseni.

Cene pojedinačnih ulaznica su sledeće:

Sever /Jug - 1.200 dinara

Istok - 2.200 dinara

Zapad - 2.600 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 8.000 dinara

MARAKANA JE EKSPLODIRALA, PAO JE LIVERPUL! Dve bombe Pavkova za vicešampione Evrope! ČUDO U BEOGRADU, istorijska pobeda Crvene zvezde u LŠ (KURIR TV)

Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice, aktivni članovi imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od tri!

Cene su sledeće:

Sever /Jug - 3.600 dinara

Istok - 6.600 dinara

Zapad - 7.800 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 24.000 dinara

