LIGA ŠAMPIONA
LIGA ŠAMPIONA: Šok u Torinu, Borusija povela! Vlahović u igri!
U večernjem terminu prvog dana Lige šampiona igraju se utakmice u Londonu, Torinu, Lisabonu i Madridu.
22:16
60. minut - Torino - Vlahović u igri
Nema kud Igor Tudor. Sa klupi ulazi srpski reprezentativac Dušan Vlahović
22:11
52. minut - Torino - 0:1
Potpuni šok u Torinu. Borusija je povela iz prve prilike na meču. Silovit šut Adejemija.
22:09
48. minut - Lisabon - 2:2
Hladan tuš u Lisabonu, Karabag je izjednačio, strelac je Duran. Ovo niko nije očekivao posle sjajnog starta Benfike, velikog favorita na ovom meču.
21:32
30. minut - Lisabon - 2:1
Leandro Andrade postiže gol za Karabag i vraća azerbejdžanski tim u igru.
21:12
4. minut - London - 1:0
Totenhem je poveo protiv Viljareala autogolom golom golmana Luisa Žuniora.Neverovatn kiks.
