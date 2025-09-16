Svi događaji
Od najnovijeg
22:16

60. minut - Torino - Vlahović u igri

Nema kud Igor Tudor. Sa klupi ulazi srpski reprezentativac Dušan Vlahović

22:11

52. minut - Torino - 0:1

Potpuni šok u Torinu. Borusija je povela iz prve prilike na meču. Silovit šut Adejemija.

22:09

48. minut - Lisabon - 2:2

Hladan tuš u Lisabonu, Karabag je izjednačio, strelac je Duran. Ovo niko nije očekivao posle sjajnog starta Benfike, velikog favorita na ovom meču.

21:32

30. minut - Lisabon - 2:1

Leandro Andrade postiže gol za Karabag i vraća azerbejdžanski tim u igru.

21:31

29. minut - Madrid - 1:1

Dosuđen je jedanaesterac za Real, Mbape siguran sa bele tačke.

21:28

22. minut - Madrid - 0:1

Šok u Madridu, Vea dovodi francuski klub u vođstvo.

21:16

16. minut - Lisabon - 2:0

Pavlidis je duplirao prednost lisabonskih "Orlova"

21:13

6. minut - Lisabon - 1:0

Vodi i Benfika, Berenečea je strelac.

21:12

4. minut - London - 1:0

Totenhem je poveo protiv Viljareala autogolom  golom golmana Luisa Žuniora.Neverovatn kiks.

20:55

Na otvaranju nove sezone Lige šampiona slavili gosti

Ne propustiteFudbalPOČELA JE NOVA SEZONA LIGE ŠAMPIONA - GOSTI SE GOSTILI: Arsenal slavio u paklu "San Mamesa", PSV nokautiran na svom terenu!
profimedia-1037880230.jpg