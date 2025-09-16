POČELA JE NOVA SEZONA LIGE ŠAMPIONA: Pao prvi gol, šok u Holandiji odmah na startu! Bilbao napao Arsenal
Utakmicama u Bilbau i Ajndhovenu počinje nova sezona Lige šampiona.
Igra se ligaška faza, svaki tim će odigrati osam mečeva, po četiri kod kuće i na strani.
Prvih 24 ekipe nastaviće takmičenje u nokaut fazi, dok preostalh 12 završavaju takmičenje.
Najboljih osam ekipa posle ligaške faze plasiraće se direktno u osminu finala.
20. minut - Bilbao - 0:0
Odličan meč u Baskiji. Bilbao nošen fanatstičnom podrškom svojih navijača ofanzivniji, Arsenal opasan iz kontranapada.
9. minut - Ajndhoven - 0:1
Belgijanci su poveli iz penala, strelac je Dejvid iz jedanesterca koji tako postiže prvi gol u ovogodišnjem ciklusu elitnog takmičenja.
Počele su utakmice na oba stadiona
Počela je nova sezona Lige šampiona utakmicama u Bilbau i Ajdhovenu.
Sastavi:
Atletik Bilbao (4-2-3-1): Simon - Gorosabal, Vivian, Paredes, Boiro - Hauregizar, Vesga - Bernger, Sanset, Navaro - Vilijams
Arsenal (4-3-3): Raja - Kalafjori, Moskera, Gabriel, Timber - Merino, Zubimendi, Rajs - Eze, Đokereš, Madueku
PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Flamingo, Obispo, Gasjorovski - Sajbari, Šuten, Verman - Perišić, Pepi, Van Bomel
Rojal Union (4-3-3): Šerpen - Lejsen, Buržes, Mek Alister Kalali - Rasmusen, Zorgane, Ait El Hađi - Nijang, Dejvid, Rodrigez