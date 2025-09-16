Svi događaji
19:07

20. minut - Bilbao - 0:0 

Odličan meč u Baskiji. Bilbao nošen fanatstičnom podrškom svojih navijača ofanzivniji, Arsenal opasan iz kontranapada.

18:58

9. minut - Ajndhoven - 0:1

Belgijanci su poveli iz penala, strelac je Dejvid iz jedanesterca koji tako postiže prvi gol u ovogodišnjem ciklusu elitnog takmičenja.

18:45

Počele su utakmice na oba stadiona

Počela je nova sezona Lige šampiona utakmicama u Bilbau i Ajdhovenu.

18:26

Sastavi:

Atletik Bilbao (4-2-3-1): Simon - Gorosabal, Vivian, Paredes, Boiro - Hauregizar, Vesga - Bernger, Sanset, Navaro - Vilijams

Arsenal (4-3-3): Raja - Kalafjori, Moskera, Gabriel, Timber - Merino, Zubimendi, Rajs - Eze, Đokereš, Madueku

PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Flamingo, Obispo, Gasjorovski - Sajbari, Šuten, Verman - Perišić, Pepi, Van Bomel

Rojal Union (4-3-3): Šerpen - Lejsen, Buržes, Mek Alister Kalali - Rasmusen, Zorgane, Ait El Hađi - Nijang, Dejvid, Rodrigez

16:04

Prve dve utakmice na programu su od 18.45  

Novu sezonu Lige šampiona otvaraju dva meča popodnevnog programa. 

Sastaju se:

Atletiko Bilbao - Arsenal

PSV -  Rojal Union