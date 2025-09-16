Slušaj vest

Novo izdanje Lige šampiona počinje večeras.

Finale Lige šampiona: PSŽ - Inter Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 Nažalost, bez srpskih klubova i sa prilično malo srpskih igrača.

Branilac pehara je Pari Sen Žermen, koji je tako delimično opravdao silan uloženi novac.

Francuski šampion će u ligaškoj fazi igrati protiv Barselone, Bajerna iz Minhena, Atalante, Bajera iz Leverkuzena, Totenhema, lisabonskog Sportinga, Njukasla i Atletik Bilbaoa.

Iako svi u prvi plan ističu Real i Barselona, kladionice prednost daju Liverpulu. Naravno, tu su još Arsenal, Mančester siti, Bajern...

Malobrojnu srpsku koloniju predstavljaju Dušan Vlahović (Juventus), Filip Kostić (Juventus), Aleksandar Stanković (Briž), Jug Stanojev (Kairat) i Lazar Samardžić (Atalanta).

Prvog dana biće odigrano šest utakmica, a derbi se igra u Torinu, gde Juventus dočekuje Borusiju iz Dortmunda.

Sastaju se još Atletik - Arsenal, PSV - Union, Totenhem - Viljareal, Benfika - Karabag i Real - Marsej.

Ko je vaš favorit za osvajanje pehara?

Anketa

Ko je vaš favorit za osvajanje Lige šampiona?

Finale je na programu 30. maja 2026. godine na Puškaš areni u Budimpešti.

