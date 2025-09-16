KO JE VAŠ FAVORIT ZA OSVAJANJE LIGE ŠAMPIONA: PSŽ, Liverpul, Real, Barselona, Bajern... nikad veća gužva za trofej
Novo izdanje Lige šampiona počinje večeras.
Nažalost, bez srpskih klubova i sa prilično malo srpskih igrača.
Branilac pehara je Pari Sen Žermen, koji je tako delimično opravdao silan uloženi novac.
Francuski šampion će u ligaškoj fazi igrati protiv Barselone, Bajerna iz Minhena, Atalante, Bajera iz Leverkuzena, Totenhema, lisabonskog Sportinga, Njukasla i Atletik Bilbaoa.
Iako svi u prvi plan ističu Real i Barselona, kladionice prednost daju Liverpulu. Naravno, tu su još Arsenal, Mančester siti, Bajern...
Malobrojnu srpsku koloniju predstavljaju Dušan Vlahović (Juventus), Filip Kostić (Juventus), Aleksandar Stanković (Briž), Jug Stanojev (Kairat) i Lazar Samardžić (Atalanta).
Prvog dana biće odigrano šest utakmica, a derbi se igra u Torinu, gde Juventus dočekuje Borusiju iz Dortmunda.
Sastaju se još Atletik - Arsenal, PSV - Union, Totenhem - Viljareal, Benfika - Karabag i Real - Marsej.
Ko je vaš favorit za osvajanje pehara?
Ko je vaš favorit za osvajanje Lige šampiona?
Finale je na programu 30. maja 2026. godine na Puškaš areni u Budimpešti.