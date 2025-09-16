Slušaj vest

Đak Partizanove škole, Stefan Aškovski je u Srbiji već nastupao za Napredak i Novi Pazar, a poslednji put igrao je u Super ligi pre deset godina.

Karijeru je gradio u Turskoj, Holandiji, Poljskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj, a nastupao je i za sve selekcije Severne Makedonije, uključujući i seniorsku.

"Posle jedne decenije ponovo sam u Srbiji i mogu da kažem da sam presrećan što sam ovde. Radnički je klub sa tradicijom, velikim navijačima i bogatom istorijom. Želim da pomognem da ostvarimo bolji plasman nego prošle godine i izborimo plej-of", poručio je Aškovski na predstavljanju.

Fudbaler je podsetio da je već bio blizu dolaska u Niš pre dve godine, ali da je transfer tada propao zbog administrativnih problema.

"Sada je sve kako treba i drago mi je što će porodica biti uz mene svakog vikenda. Niš je lep grad i radujem se što ću biti deo ove sredine", dodao je Aškovski.

(Beta)