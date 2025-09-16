Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je u 42. godini života.

Milovanović je bio sin slavnog Đorđa Milovanovića, takođe fudbalera Crvene zvezde, čuvenog "Đoke bombe". Ujedno je i rođak Branislava Ivanovića, nekadašnjeg kapitena reprezentacije naše zemlje.

Dejan Milovanović je bio član talentovane generacije 1984 i bio je prvi iz te generacije koji je zaigrao za prvi tim. Članovi te generacije bili su Dušan Basta, Dragan Mrđa, Marko Perović...

Debitovao je 2001. godine sa 17 godina na meču protiv Zemuna.

Za prvi tim Zvezde je igrao od 2001. do 2008. godine, a veći deo je nosio kapitensku traku. Takođe je bio kapiten U21 reprezentacije Srbije koja je osvojila drugo mesto na Evropskom prvenstvu.

Za Crvenu zvezdu je odigrao 173 zvanične utakmice i postigao 20 golova. Osvojio je tri titule i četiri kupa.

Igrao je za Lens, Panionios i Voždovac.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao dve utakmice.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

