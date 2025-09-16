Slušaj vest

Dejan Milovanović, nekadašnji kapiten Fudbalskog kluba Crvena zvezda, preminuo je u 42. godini.

Pre samo 15 meseci Milovanović je bio član reprezentacije koja je učestvovala na Evropsko prvenstvu u malom fudbalu za veterane koje se održavalo u Moldaviji, a gde su Srbiju predstavljali pravi majstori svog zanata poput Dejana Milovanovića i Milana Lole Smiljanića.

Tu su još bili Ljubo Baranin, Milan Perendija, Dejan Boske Damjanović i Igor Jelić, dok je na golu stajao Dušan Živković.

Naša selekcija je startovala turnir porazom od Ukrajine (3:2), gde su golove postigli Ljubo Baranin i Igor Jelić.

Dosta bolja je Srbija bila u drugom kolu gde je slavila protiv protiv Litvanije (4:3) uz neverovatna dva gola Dejana Milovanovića sa centra, čime je podsetio na najbolje dane iz perioda kad je nastupao za Crvenu zvezdu, osim njega golove protiv Litvanije je postigao i Ljubo Baranin.

Istim rezultatom je poražena i Francuska (4:3), a tada je pažnju na sebe skrenuo Dejan Damnjanović, čovek koji je veliki trag ostavio u azijskom fudbalu. Proradio je kada je trebalo, čuveni Boske je dva puta matirao Francuze, a protivničku mrežu probušili su još Milan Smiljanić i Dejan Milovanović.

A onda, ovi momci su prikazali najbolju igru na prvenstvu i pobedili Albaniju u veoma važnom meču rezultatom 4:1 i plasirali se u osminu finala.