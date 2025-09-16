Slušaj vest

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je danas na fudbalskom terenu.

Preminuo Dejan Milovanović - mesto tragedije Foto: Boba Nikolić

Milovanović je doživeo srčani udar tokom utakmice veterana u kojoj su se sastali njegova Zvezdara i PKB.

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir

Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju koja je trajala sat i po, spasa mu, nažalost, nije bilo.

Milovanović je bio čuveni kapiten Crvene zvezde, a nastradao je na isti način kao i njegov otac, takođe čuveni fudbaler Crvene zvezde.

