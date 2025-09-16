Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju koja je trajala sat i po, spasa mu, nažalost, nije bilo
Fudbal
UZNEMIRUJUĆE! PRVI SNIMAK SA MESTA VELIKE TRAGEDIJE: Evo gde je preminuo Dejan Milovanović
Slušaj vest
Nekadašnji kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je danas na fudbalskom terenu.
Preminuo Dejan Milovanović - mesto tragedije Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
Milovanović je doživeo srčani udar tokom utakmice veterana u kojoj su se sastali njegova Zvezdara i PKB.
Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju koja je trajala sat i po, spasa mu, nažalost, nije bilo.
Milovanović je bio čuveni kapiten Crvene zvezde, a nastradao je na isti način kao i njegov otac, takođe čuveni fudbaler Crvene zvezde.
Reaguj
Komentariši