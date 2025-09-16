Slušaj vest

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanovićumro je tokom utakmice igrajući za veterane Zvezdare protiv PKB-a.

Milovanoviću (41) je pozlilo tokom utakmice, hitna pomoć je ubrzo stigla i pokušaj reanimacije u KBC Zvezdara trajao je više od sat vremena, ali je Milovanović preminuo.

Od njega se na društvenim mrežama oprostio Fudbalski savez Srbije, koji je uz njegovu biografiju napisao da je "užasna vest potresla fudbalsku Srbiju".

Dejan M.jpg
milovanovic.jpg
milovanovic.jpg
milovanovic.jpg

Preminuo Dejan Milovanović Izvor: Kurir