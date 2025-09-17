Slušaj vest

Ova vest pogodila je Srbiju jer je Deksa bio neko koga su poštovali apsolutno svi - od fudbalera, preko čelnika klubova, do navijača, kako Crvene zvezde, tako i Partizana.

Milovanović je preminuo pošto mu je pozlilo na terenu tokom utakmice veterana Zvezdara - PKB. Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju, Milovanoviću, nažalost, nije bilo spasa. Preminuo je od posledica srčanog udara.

Svi znaju da je Deki bio majstor u fudbalu, ali oni koji prate futsal, dobro će upamtiti sve njegove čarolije koje je izvodio na petoparcu. Jedan potez ostao je posebno urezan u sećanju ljudi iz Majdanpeka. O čemu se zapravo radi?

Pre osam godina, 2017. godine, Dejan Milovanović je zajedno sa majstorom futsala, Igorom Ilićem Rigijem, bio je deo ekipe Minersa iz Majdanpeka u baraž mečevima protiv KMF Zufo iz Bujanovca! Svako ko poznaje Deksu, zna i da je on fenomenalan igrač malog fudbala, a odlično se snašao i na parketu tada, te se o njegovim potezima i dalje priča.

1/4 Vidi galeriju Dejan Milovanović u dresu KMF Miners iz Majdanpeka Foto: Facebook / KMF Miners Majdanpek

Sve je iznenadilo to što se Deki pojavio na parketu hale u Majdanpeku, ali je on pokazao ljudsku veličinu i prihvatio je poziv prijatelja da pomogne u mečevima odluke.

Pored nastupa za Minerse, ekipa sa kojom je Dejan Milovanović igrao termine, a koju su pored njega predvodili Jovan Veselinović i pokojni Bojan Perić i za koju su nastupali i bivši asovi velikog fudbala poput Miloša Dimitrijevića, Nikole Mijailovića, Aleksandra Lukovića i mnogih drugih, često je odmeravala snage u prijateljskim mečevima protiv futsal klubova. Pamte se utakmice protiv Mungosa, ali i Ekonomca, te su Deksa i ekipa znali na muke da stave ljude koji se profesionalno bave futsalom.

