Bivši golmanDinama iz Kijeva i Šahtjora iz DonjeckaArtur Rudko priveden je prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice Ukrajine.

Prema izvoru kanala "Sport Arena", 33-godišnji golman Artur Rudko pokušavao je da napusti Ukrajinu, koja se od marta 2022. nalazi u ratnom sukobu sa Rusijom.

Artur Rudko, golman iz Ukrajine Foto: Henning Rohlfs / imago sportfotodienst / Profimedia

Nezvanični izveštaji iz Ukrajine ukazuju da Artur Rudko trenutno prolazi osnovnu vojnu obuku u centru Oružanih snaga Ukrajine i da će posle toga biti poslat na front. Navodno, golman je pokupao da pobegne uz Ukrajine početkom septembra.

Dana 3. septembra, Državna granična služba Ukrajine objavila je detalje istrage. U svom izveštaju pominju da su četiri odrasla čoveka, od kojih je jedan poveo četvorogidšnjeg sina pokušali da ilegalno napuste Ukrajinu. Dečak je imao napismeno dozvolu od svoje majke za put, a oni su privedeni u Pridnjestrovskom kraju, na ukrajinsko-moldavskoj granici. Svaki od muškaraca je platio polovinu novca od 8.000 dolara, ljudima koji su trebalo da ih prevedu preko granice. Uhapšeni su stanovnici Donjecke, Luganske, Kijevske i Sumske oblasti.

Artur Rudko, objava povodom hapšenja na stranici Državne granične službe Ukrajine Foto: Printskrin/Telegram

Bivši napadač Dinama iz Kijeva, Artem Milevski, koji je beloruskog porekla, komentarisao je ovu vest na svom Telegram kanalu:


- Je.. ga, tek sam saznao. Kakav mozak!

Artur Rudko karijeru je počeo u kijevskom Dinamu. Posle toga igrao je i za Hoverlu, kiparski Pafos, Metalist, Leh Poznanj i Šahtjor Donjeck. Poslednji klub golmana bio je Černomorec iz Ukrajine, koji je napustio na kraju prošle sezone.

Rudko je bio član svih selekcija reprezentacije Ukrajine (do 16, do 20 i do 21 godine). Debitovao je u Ligi šampiona 2016. godine protiv Bešiktaša.

