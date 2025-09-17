Slušaj vest

Umesto da se u FK Partizan spremaju za 177. po redu večiti derbi sa Crvenom zvezdom, u klubu moraju da rešavaju probleme koji remete mir u svlačionici.

Aldo Kalulu se ponovo igra sa živcima čelnika FK Partizan, ali i njegovih navijača.

Poznato je da je Aldo Kalulu (29) zakasnio na početak priprema Partizana, kada je kažnjen time što nije bio uvršen na spisak igrača koji su išli na Bratski kup u Moskvu, a sada je ponovio istu grešku. Deluje da je to uradio s namerom, jer su mu čelnici kluba iz Humske ranije predočili da bi za njega i klub bilo najbolje da potraži novu sredinu.

Imali su odgovorni ljudi iz FK Partizan nekoliko sastanaka sa zastupnicima Alda Kalulua, gde su im predočili da bi za klub i fudbalera bilo najbolje da se rastanu. Crno-beli žele da se reše Francuza koji igra za reprezentaciju DR Kongo zbog njegove velike plate, koja nije srazmerna sa njegovim partijama.

Kao što smo pisali ranije, Aldo Kalulu je jedan od najplaćenijih fudbalera Partizana. Svakog meseca na računu dobija 50.000 evra, što će reći godišnje okruglo 600.000 evra. Za tri godine u Srbiji, koliko mu traje ugovor, zaradiće 1,8 miliona evra! Novac koji ne bi mogao da dobije bilo gde u svetu. Plus bonusi, koji nisu zanemarljivi. I da, da ne zaboravimo, u poslednjoj je godini ugovora, pa mu se ne napušta Beograd.

Čelnici Partizana odlučili su da Alda Kalulua žestoko kazne po klupskom pravilniku, jer je s namerom zakasnio, posle reprezentativne pauze. Čeka ga najveća moguća kazna. Deluje po svemu da je omaleni fudbaler završio sa igranjem u crno-belom dresu.

Gotovo je izvesno da Aldo Kalulu neće igrati u derbiju protiv Crvene zvezde, koji je zakazan za subotu od 19.00 časova na stadionu u Humskoj. Poslednju utakmicu za Partizan Kongoanac je odigrao 7. avgusta protiv Hibernijana, i to svega četiri minuta, u kvalifikacijama za Ligu konferencije.