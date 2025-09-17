Slušaj vest

Upravo to se dogodilo na početku sezone, a dokaz za to smo dobili u utorak uveče u utakmici Lige šampiona u kojoj je Juventus u poslednjim minutima uspeo da osvoji bod protiv Borusije iz Dortmunda zahvaljujući strašnom učinku Srbina.

Nakon izuzetno burnog leta i prelaznog roka u kojem je delovalo da je odlazak Dušana Vlahovića iz Juventusa veoma blizu, srpski centarfor je novu sezonu otvorio u strašnoj formi i s pravom možemo da kažemo da je u ovom trenutku jedan od najboljih napadača na svetu.

Kada je reč o igrama u dresu Juventusa, Vlahović od starta sezone postiže gol na svakih 36 minuta igre, a računajući i asistencije, učestvuje u golu svog tima na svakih 30 minuta provedenih na terenu.

Da li je za tako nešto bilo potrebno da ga trener Igor Tudor koristi kao rezervnog igrača i da ga u igru uvodi u drugom poluvremenu sa klupe?

Ukoliko pitate Dušana - nije.

"Ne znam, na treneru je da odluči ko će da igra. Ja sam na raspolaganju i trudim se da treniram maksimalno. Najvažnije je da postižem golove, bilo da igram od početka ili da ulazim s klupe... to je manje bitno. Gotovo sam uvek igrao kao starter i postigao sam dovoljno golova. Trener dosta rotira, a imamo mnogo kvalitetnih igrača. Nema ovde stalnih startera i rezervi. Ne razmišljam o tome, već da pomognem ekipi. Svako voli da igra, ali ja poštujem odluke trenera i trudiću se da ga dovedem u dilemu", rekao je Vlahović nakon utakmice protiv Borusije u Torinu.

Međutim, činjenica je da nekadašnji fudbaler Partizana i Fiorentine donosi bodove Juventusu onda kada dobije šansu kao rezerva.

Igrao je na četiri zvanične utakmice za "staru damu" ove sezone, tri puta je bio rezerva i na te tri utakmice je postigao četiri gola uz jednu asistenciju, dok jedini put kada je bio starter nije uspeo da se upiše u strelce.

U prvom kolu Serije A protiv Parme je overio pobedu svog tima rezultatom 2:0 golom u 84. minutu, nekoliko minuta nakon što je ušao u igru. Protiv Đenove je, sedam dana kasnije, ušao na teren u 62. minutu, a u 73. je postigao jedini gol na utakmici.

U trećem kolu je protiv Intera odigrao 73 minuta bez učinka vidljivog na semaforu, a onda je usledio šou i spektakl koji je režirao za nešto više od 30 minuta na terenu.

Nakon što je prvo poluvreme završeno bez golova, u drugom delu su pljuštali golovi.

Borusija je stigla do vođstva u 52. minutu golom Adejemija. Jildiz je u 63. minutu izjednačio, a dva minuta je Nmeka vratio Nemce u prednost, a onda je na scenu stupio Vlahović.

U 58. minutu je dobio šansu od Tudora, u 67. minutu je postigao gol za 2:2, a nakon što je Borusija "udarila" snažno i stigla do nova dva pogotka preko Kouta i Banebainija u 74. i 86. minutu, srpski fudbaler je odlučio da ne dozvoli poraz svog tima.

U 94. minutu je Vlahović postigao novi gol, a onda u 96. asistirao Keliju za konačnih 4:4.

Za utakmicu protiv Borusije i nešto više od 30 minuta koliko je odigrao, Vlahović je od specijalizovanog sajta "Sofascore" dobio ocenu 9,6, što samo po sebi govori o tome kakva je zapravo bila partija Srbina.

Posle perioda tokom kojeg je odnos navijača prema Dušanu bio, blago rečeno upitan, on je u ovom trenutku heroj u Torinu i svi se nadaju da će tako i ostati.

Uz odličan učinak za Juventus, Vlahović je u septembru odigrao i dve utakmice za reprezentaciju, a protiv Letonije u Rigi je doneo pobedu jedinim golom na utakmici.

Dušan Vlahović, zvanične utakmice u ovoj sezoni.

Serija A:

1. kolo: Juventus - Parma 2:0, 11 minuta, gol

2. kolo: Đenova - Juventus 0:1, 29 minuta, gol

3. kolo: Juventus - Inter 4:3, 73 minuta, /

Liga šampiona:

1. kolo: Juventus - Borusija 4:4, 33 minuta, dva gola + asistencija

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo:

Letonija - Srbija 0:1, 90 minuta, gol

Srbija - Engleska 0:5, 73 minuta, /

