Juventus je u prvom kolu Lige šampiona odigrao 4:4 sa Borusijom iz Dortmunda, a centralna figura meča bio je srpski napadač Dušan Vlahović.

Ušao je u igru sa klupe u 60. minutu i napravio dar-mar na terenu. Postigao je dva gola, upisao asistenciju i izvukao svoj klub iz ponora.

Vodila je Borusija 1:0, 2:1 i 4:2, ali Juventus je na krilima čudesnog Vlahovića uspeo da izvuče bod.

Sedam minuta igre bilo je dovoljno Vlahoviću da zatrese mrežu za 2:2. U nastavku meča Borusija je postigla dva gola (2:4) i delovalo je da će iz Torina otići sa tri boda, ali onda je ponovo na scenu stupio sjajni Dušan. U 94. minutu postigao je sjajan gol i smanjio na 3:4, a samo dva minuta kasnije fantastično je asistirao Lokateliju za konačnih 4:4.

Legendarni fudbalski stručnjak i aktuelni analitičar "Skaj Sporta", Fabio Kapelo, rekao je da je ulazak Vlahovića promenio tok utakmice.

"U drugom poluvremenu ekipa je bila življa i stvarala probleme protivniku, posebno ulaskom Vlahovića. Doneo je brzinu i dubinu koja je nedostajala. On je bio ključ. Treba reći bravo i Igoru Tudoru, koji je pravovremeno reagovao, i bravo Vlahoviću", izjavio je Kapelo.

Trpeo je Dušan poslednjih meseci žestoke kritike od strane navijača, medija, čelnika kluba i samog trenera. Izgubio je mesto u startnoj postavi kod hrvatskog trenera Igora Tudora, ali nije iskazivao nezadovoljstvo. Radio je u tišini i dočekao svojih pet minuta.

Bio je silno motivisan da mu pokaže da greši i uspeo je u tome, pa se Tudor sada vadi zbog sramnog tretmana prema Srbinu.

Tvrdi da je njegova filozofija takva da često rotira igrače u startnoj postavi.

"Uvek sam govorio da nema klasičnih startera, jer je to zaista tako. Utakmice se danas odlučuju u poslednjih dvadeset minuta, a sa pet izmena fudbal se potpuno promenio. Protiv Intera je bilo ispravno da igra Vlahović, a večeras su počeli Dejvid i Openda jer su i oni važni, kao i Kopmejners. Kada gubiš i moraš da napadaš, stvari izgledaju drugačije. Nekad pogodiš s promenama, nekad ne, ali svi moraju da se osećaju bitnima. To je večeras bila potvrda – svi mogu da naprave razliku", kaže Tudor i dodaje:

"Nije lako igrati posle samo tri dana protiv ovako jake ekipe. Pokazali smo veliko srce i snagu klupe. Vlahović je bio važan protiv Intera, a večeras su Dejvid i Openda počeli jer i oni zaslužuju prostor. Kada imaš ovakve opcije, svi se moraju osećati važnima. Dušan je pokazao da pravi razliku".

Kurir sport