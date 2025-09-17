Slušaj vest

Portugalski fudbalski trener Žoze Morinjo razmatra mogućnost da preuzme Benfiku nakon što je Bruno Laž smenjen posle šokantnog poraza od Karabaga u Ligi šampiona.

Benfika je sinoć na svom terenu u Lisabonu poražena od Karabaga 2:3 u prvom kolu Lige šampiona.

Predsednik kluba Rui Košta izjavio je da Benfika planira da imenuje novog trenera do subote, ali nije želeo da komentariše spekulacije da je Morinjo prvi izbor.

Morinjo je poslednji angažman imao u Fenerbahčeu, gde je dobio otkaz 29. avgusta, samo dva dana nakon što je njegov tim eliminisan iz kvalifikacija za Ligu šampiona, upravo od Benfike.

"Trener Benfike mora da bude pobednik. Mora da podigne tim na nivoe koje zahtevamo i da donese titule koje priželjkujemo. Nije potrebno govoriti o imenima, niko još nije imenovan, niti je neko konkretno pomenut", izjavio je Košta.

Morinjo je trenersku karijeru započeo upravo u Benfiki, gde je vodio tim na samo deset utakmica pre nego što je napustio klupu posle sukoba sa tadašnjim predsednikom. Proslavio se u Portu od 2002. do 2004. godine, osvojivši šest trofeja, među kojima i Ligu šampiona 2004.

Od tada je trenirao Čelsi, Inter, Real Madrid, Mančester junajted, Totenhem, Romu i Fenerbahče.

Benfika je trenutno šesta u Primeri ligi sa pet bodova zaostatka za vodećim Portom, ali i utakmicom manje. Prošle sezone tim je pod vođstvom Laža završio kao vicešampion, dva boda iza Sportinga.

Kurir sport/Beta