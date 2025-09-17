Slušaj vest

Iznenadna smrt Dejana Milovanovića, nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde, iznenadila je sve ljude u srpskom sportu.



Dejan Milovanović unazad nekoliko godina igrao je Ligu veterana, a nažalost tragično je preminuo igrajući utakmicu između Zvezdare za koju je igrao i PKB. Kod rezultata 6:0 za Zvezdaru, posle jednog gola koji je dao, spremao se da šutira iz slobodnjaka. Samo se srušio i pao...

Preminuo na terenu - Dejan Milovanović Foto: Starsport

Profesionalizam i kraj karijere

- Iznenadilo me je. Mlad je, 41. godinu. Stizale su mi poruke sinoć kada se to desilo. Bio sam van sebe. Nisam mogao da verujem - rekao je Za Kurir Dragan Džajić i nastavio:

- Njegov otac Đorđe preminuo je pod gotovo istim okolnostima. Igrajući mali fudbal.

Dragan Džajić istakao je da bivši fudbaleri moraju pre svega da vode brigu o sopstvenom zdravlju, posle završetka karijere.

- Prave se velike greške, kada igrači posle profesionalnog fudbala završe karijeru. Počinju redovno da igraju mali fudbal, a gotovo da nemaju treninge. Pitanje je koliko se kontrolišu, koliku redovno idu kod lekara... A, dok su profesionalci to je sasvim drugačije. Ne znam da li je genetski, da li je bio nespreman... U fudbalu su veliki trzaji, napori, lopta te vuče... U glavi misliš da možeš, ali nije tako... Lekari to bolje znaju. Ne želim da pametujem, samo mi je mnogo žao posle ovoga što se desilo sa Dejanom, pa pokušavam da upozorim.

Potresen smrću - Dragan Džajić Foto: Ana Paunković

Član čuvene generacije 84`

Dragan Džajić je posle 2000. godine veliku pažnju poklanjao Omladinskoj školi Crvene zvezde, pa je svake sezone određeni broj klinaca dobijao šansu u prvom timu. Jedan od njih bio je i Dejan Milovanović.

- Sećam se toga. Milovanovićeva generacija 84. godište u kojoj su bili Boško Janković, Dušan Basta, Marko Perović i Dragan Mrđa potpisali su profesionalne ugovore. Pre, njih u prvi tim su prekomandovani i oni malo stariji Nenad Kovačević, Vladimir Dišljenković, Aleksandar Luković, Vladimir Tintor, Slavoljub Đorđević, Vladimir Stojković... Bio je to ozbiljan projekat mlade i talentovane Zvezdine dece. A, Dejan je bio kapiten.

Sa setom je Dragan Džajić pričao o Dejanu Milovanoviću.

- Znam ga... Bio je igrač za velika dela. Mogao je mnogo da trči, izuzetno je bio građen, imao strašan i razoran šut... Mogao je da napravi još bolju karijeru, nego što je imao. Nisu bili njegov domet Zvezda, Lens i dve utakmice u reprezentaciji... Mogao je mnogo više. Neverovatno je ovo, što mu se desilo. Život je bio pred njim. Žao mi je. Mnogo.

Ostavili trag u Crvenoj zvezdi - Đorđe i Dejan Milovanović Foto: Starsport, FKCZ

Đoka Bomba miran i povučen

Govorio je predsednik FSS i o Dejanovom ocu Đorđu Milovanoviću, čuvenom "Đoki Bombi" koji je taj nadimak dobio zbog jakog udarca, sa kojim je i igrao.

- Pamtim Deksu, ali i njegovog oca Đorđa. Sećam se i kada je sa ocem došao u Zvezdu. Bio je dobar i miran momak. Nikada nije pravio probleme. Nikada nije tražio bilo šta, reagovao na nešto... Momak za primer. Nijedan trener nije imao problema sa njim. Isti takav bio je i njegov otac. Još ćutljiviji i mirniji od Dekse. Đorđe nikada nije mnogo pričao, a svoj posao na terenu odrađivao je profesionalno. Kako Dejan da bude drugačiji, kad ga je Đorđe vaspitao. Stvarno, jedna porodica na mestu. Žao mi je što su nas obojica prerano napustili - kazao je Dragan Džajić.