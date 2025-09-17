Slušaj vest

Nekadašnji kapiten Crvene zvezde je preminuo u utorak 16. septembra, a njegov odlazak je potresao ljubitelje fudbala u Srbiji.

Odluka o minutu ćutanja pre svih utakmica prva dva ranga takmičenja doneta je prilično brzo.

Saopštenje Super lige Srbije prenosimo u celosti:

"U utorak je u 42. godini života iznenada preminuo nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac naše zemlje, Dejan Milovanović. Tim povodom, svi mečevi 9. kola Mozzart Bet Super lige i Prve lige Srbije počeće minutom ćutanja.

Ova užasna vest potresla je fudbalsku javnost u Srbiji, uz informaciju da se to dogodilo u utorak popodne tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a. Veliki borac na terenu, kako će sigurno biti upamćen, okončao je prerano svoj život baš na fudbalskom terenu.

Dejan Milovanović, sin legende crveno-belih Đorđa Milovanovića, prve fudbalske korake napravio je u petlićima Crvene zvezde, gde je prošao sve selekcije i kao vođa svoje generacije promovisan u prvotimca 2001. godine. Zajedno sa Boškom Jankovićem, Aleksandrom Lukovićem, Dušanom Bastom, Draganom Mrđom i Markom Perovićem, Dejan je činio okosnicu tima koji je na Marakanu doneo tri titule (2004., 2006., 2007.) i četiri nacionalna kupa (2002., 2004., 2006. i 2007.). U sezoni 2005/06 proglašen je za najboljeg igrača domaćeg šampionata.

Od 2008. godine nastupao je za francuski Lans gde je najznačajnije partije pružao u prvoj sezoni, a u sezoni 2010/11 kao pozajmljeni fudbaler vratio se u svoju Crvenu zvezdu gde je ponovo pružao sjajne partije. Naredne dve sezone proveo je u grčkom Panioniosu, takođe kao pozajmljeni igrač francuskog kluba, da bi poslednji angažman imao u Voždovcu u sezoni 2013/14.

Za reprezentaciju Srbije odigrao je dve utakmice. Debitovao je 28. maja 2008. godine u porazu protiv Rusije u Burghauzenu (1:2), a poslednji meč je odigrao tri dana kasnije protiv Nemačke u Gelzenkirhenu (1:2).

Dubok trag ostavio je u mladoj reprezentaciji, sa kojom je osvojio dve srebrne medalje na Evropskim prvenstvima 2004. i 2007. godine. Uspešno je realizovao penal u trećoj seriji u polufinalu protiv Švedske 2004. godine, kada je mlada selekcija Srbije i Crne Gore posle jedanaesteraca eliminisala Švedsku sa 6:5 i plasirala se u finale, gde je Italija bila bolja i slavila sa 3:0. Isti uspeh ponovljen je i 2007. godine. Dejan Milovanović je ovoga puta kao kapiten predvodio tim do drugog mesta. Bio je i u sastavu reprezentacije Srbije i Crne Gore koja je nastupila na Olimpijskim igrama 2004. godine u Atini.

Zajednica fudbalskih klubova Super lige i Prve lige Srbije izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i saigračima Dejana Milovanovića. Srbija je izgubila velikog fudbalera, a pre svega izuzetnog čoveka. Tim povodom, doneta je odluka da svi mečevi 9. kola Mozzart Bet Super lige i Prve lige Srbije, koji su na programu predstojećeg vikenda, počnu minutom ćutanja.