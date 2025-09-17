Bivši fudbaler Arsenala Tomas Parti izjasnio se da nije kriv po optužbama za silovanje dve žene i seksualni napad na treću.
SLAVNI FUDBALER STAO PRED SUDIJU I REKAO - NISAM KRIV! Optužili ga za silovanje četiri dana pre nego što je promenio klub, sada izašao na ročište
Ovu informaciju su preneli britanski mediji. Parti je na sudu u Sautvorku negirao pet tačaka optužnice za silovanje i jednu tačku za seksualni napad, naveo je "BBC".
Navodni incidenti dogodili su se između 2021. i 2022. godine, dok je 32-godišnji fudbaler veznog reda nastupao za Arsenal.
Tomas Parti Foto: EPA/Neil Hall, Simon Davies/ProSports/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia
On je optužen četiri dana nakon što je napustio klub sa severa Londona, po isteku ugovora krajem juna.
Na ročištu je potvrdio svoje ime, datum rođenja i izjasnio se da nije kriv.
Parti je u Arsenal došao 2020. godine iz Atletiko Madrida. Za londonski klub odigrao je 35 utakmica prošle sezone.
Nakon odlaska sa ostrva je potpisao za Viljareal za koji je na startu sezone igrao na pet utakmica.
