Veterani FK Crvena zvezda oprostili su se od Dejana Milovanovića, koji je tragično preminuo na fudbalskom terenu, igrajući za Zvezdaru u Ligi veterana protiv ekipe PKB.

U ime veterana Crvene zvezde, od Dejana Milovanovića oprostio se Boško Đurovski, predsednik sekcije.

Plenio znanjem i harizmom

"Sa dubokom žalošću i velikom tugom sekcija veterana Fudbalskog kluba Crvena zvezda primila je vest da nas je iznenada napustio naš nekadašnji igrač, kapiten i veliki prijatelj Dejan Milovanović.

Dejan je bio više od fudbalera. Kao dete našeg kluba, prošao je kroz sve mlađe kategorije i u crveno-belom dresu napravio prve korake u profesionalnom fudbalu. Svojim znanjem, borbenošću i harizmom ostavio je neizbrisiv trag i u srcima saigrača i navijača. Njegova posvećenost Zvezdi i ljubav prema fudbalu bili su prepoznatljivi svakome ko je imao priliku da ga gleda na terenu ili da deli svlačionicu sa njim.

Uvek spreman da pomogne

Osim sportskih kvaliteta, pamtićemo ga i kao izuzetnog čoveka, vedrog, nasmejanog i uvek spremnog da pomogne. Prijateljstvo koje je gradio sa ljudima oko sebe bilo je iskreno i duboko, a njegov karakter ostavljao je snažan utisak na sve koji su ga upoznali.

Po završetku igračke karijere, Dejan je nastavio da bude uz svoj klub i uživao je u druženju sa veteranima Crvene zvezde, rado učestvujući u poslednjim nastupima i čuvajući duh zvezdaštva koji je uvek krasio naš klub.

Deksa će živeti zauvek

Prerani odlazak našeg Dekija ostavio je ogromnu prazninu u našoj zvezdaškoj porodici. U ovim teškim trenucima, u ime svih veterana FK Crvena zvezda, upućujemo najdublje saučešće porodici, prijateljima i svim ljudima koji su ga voleli.

Dejane , tvoje ime i uspomene na tebe živeće zauvek u klubu i među nama koji smo imali čast da te znamo. Hvala ti za sve što si dao Crvenoj zvezdi i što si bio deo nje. Počivaj u miru, a mi ćemo te nositi u srcima."