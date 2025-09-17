Slušaj vest

Gruzijski fudbaler Hviča Kvarachelija oporavio se od povrede lista i biće u sastavu Pari Sen Žermena na startu odbrane titule u Ligi šampiona protiv Atalante u sredu.

Fudbaler šampiona Evrope povredio se u nedelju tokom pobede od 2:0 protiv Lensa u francuskom prvenstvu, pa je njegov nastup bio pod znakom pitanja.

PSŽ će protiv italijanskog predstavnika igrati bez povređenih napadača Usmana Dembelea i Dezirea Duea, dok je brazilski defanzivac Lukas Beraldo van terena zbog uganuća levog članka.

Parižani su u domaćem prvenstvu otvorili sezonu sa četiri uzastopne pobede, a u maju su u finalu Lige šampiona savladali Inter 5:0 i osvojili prvi evropski trofej u istoriji kluba.

Kurir sport/Beta

PSŽ, proslava, Liga šampiona Izvor: Kurir sport