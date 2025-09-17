Fudbaler PSŽ povredio se protiv Lensa , pa je njegov nastup bio pod znakom pitanja.
dobre vesti
NAVIJAČI PSŽ MOGU DA ODAHNU! Kvarachelija nije ozbiljnije povređen, igraće na startu Lige šampiona!
Slušaj vest
Gruzijski fudbaler Hviča Kvarachelija oporavio se od povrede lista i biće u sastavu Pari Sen Žermena na startu odbrane titule u Ligi šampiona protiv Atalante u sredu.
Fudbaler šampiona Evrope povredio se u nedelju tokom pobede od 2:0 protiv Lensa u francuskom prvenstvu, pa je njegov nastup bio pod znakom pitanja.
PSŽ će protiv italijanskog predstavnika igrati bez povređenih napadača Usmana Dembelea i Dezirea Duea, dok je brazilski defanzivac Lukas Beraldo van terena zbog uganuća levog članka.
Parižani su u domaćem prvenstvu otvorili sezonu sa četiri uzastopne pobede, a u maju su u finalu Lige šampiona savladali Inter 5:0 i osvojili prvi evropski trofej u istoriji kluba.
Kurir sport/Beta
Reaguj
Komentariši