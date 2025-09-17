Dejan Milovanović biće sahranjen na dan 177. večitog derbija, u subotu, 20. septembra
POZNAT TERMIN SAHRANE DEJANA MILOVANOVIĆA! Još jedna tužna simbolika: Deksu na večni počinak ispraćaju baš na ovaj dan!
Bivši kapiten Crvene zvezde preminuo je posle srčanog udara koji je doživeo tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a. Hitna pomoć je brzo reagovala, ali, nažalost, spasa nije bilo.
Sada je poznato i kada će Milovanović biti sahranjen.
Sahrana Dejana Milovanovića biće održana na Novom groblju u subotu, 20. septembra. Opelo će početi u 14.30, preneo je Sport klub.
Dejan Milovanović Foto: Starsport
Istog dana, na teren će i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana i to u Humskoj, gde će od 19 časova igrati 177. večiti derbi.
Još jedna tužna simbolika, Deksu će na večni počinak ispratiti na dan večitog derbija.
Kurir sport / Sport klub
