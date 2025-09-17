Slušaj vest

Smrt Dejana Milovanovića pogodila je čitavu Srbiju.

Bivši kapiten Crvene zvezde preminuo je posle srčanog udara koji je doživeo tokom utakmice veterana Zvezdare i PKB-a. Hitna pomoć je brzo reagovala, ali, nažalost, spasa nije bilo.

Sada je poznato i kada će Milovanović biti sahranjen.

Sahrana Dejana Milovanovića biće održana na Novom groblju u subotu, 20. septembra. Opelo će početi u 14.30, preneo je Sport klub.

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Istog dana, na teren će i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana i to u Humskoj, gde će od 19 časova igrati 177. večiti derbi.

Još jedna tužna simbolika, Deksu će na večni počinak ispratiti na dan večitog derbija.

Kurir sport / Sport klub

Ne propustiteFudbal"TRAGEDIJA! ZNAO SAM GA OD KADA JE BIO DETE..." Trener kod kog je Milovanović debitovao slomljen zbog Deksine smrti: "Bio je karakter i pre svega dobar čovek"
999.jpg
Fudbal"BIO SAM VAN SEBE! NISAM MOGAO DA VERUJEM" Dragan Džajić se oglasio zbog smrti Dejana Milovanovića: "Deksa je bio igrač za velika dela!"
1111.jpg
FudbalDEJAN MILOVANOVIĆ NIJE BIO MAJSTOR SAMO U FUDBALU! Legendu će pamtiti i svi koji su pratili ovaj sport: Njegov potez koji je sve iznenadio se i danas prepričava
Deki Milovanović.jpg
FudbalBROJ 32 OBELEŽIO ŽIVOT I SMRT DEJANA MILOVANOVIĆA: Užasna sudbina se poigrala sa kapitenom Crvene zvezde
milovanovic.jpg

 BONUS VIDEO:

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir