Prerana i iznenadna smrt Dejana Milovanovića šokirala je sve u Srbiji.

Deksa je život izgubio na fudbalskom terenu, tokom meča veterana Zvezdare i PKB-a iz Padinske Skele i to pošto je doživeo srčani udar. Lekari su brzo reagovali, ali pomoći nije bilo.

Ova tragedija pogodila je mnoge, a legenda Zvezde, Boško Đurovski, gostovao je na TV Prva gde se potpuno slomio zbog Milovanovića.

- Tragedija za srpski sport. Otišao je čovek, fudbaler, kapiten našeg FK Crvena zvezda. Kapiten kome sam ja bio trener i počašćen sam što sam mu bio trener. Zvezdaši znaju da smo 2007. osvojili duplu krunu. Nemam reči da iskažem osećaj, emocije. Odmah sam bio obavešten kad se desilo. Igrao je za veterane Zvezdare. Pao je na terenu. Hitna pomoć je stigla posle 20 i nešto minuta. Nisu uspeli - rekao je Đurovski, pa dodao:

- Imao sam čast da mu budem trener. Bio je pravi vođa. Krasio ga je karakter. U sportu imamo i teških situacija, ali njega je krasio Zvezdin duh. I kad nije pružao najbolje partije, karakterom je nadomestio. Bilo je teških momenata, bio je pravi vođa. Razgovarao sam sa svim njegovim saigračima, svima je teško.

Idemo posle do Zvezde, da vidimo kako da se odužimo Dejanu. Ja sam predsednik sekcije veterana Zvezde. Predložiću da loža veterana nosi njegovo ime. Ostaće upamćen po golovima koje je davao Partizanu. Davao je izvanredne golove, šutevima iz daljine. Bog je njemu i ocu dao šut. Bili su skromni. Rođeni su u Sremskoj Mitrovici, u mirnoj sredini. Neka mu je večna slava i hvala mu za sve.

