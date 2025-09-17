Slušaj vest

U trenutku kada je imao 41 godinu čuveni fudbaler, nekadašnji kapiten Crvene zvezde je preminuo nakon što je pao na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a.

Uprkos reakciji hitne pomoći, nažalost nije bilo spasa.

Nižu se reakcije nekadašnjih trenera i saigrača Dejana Milovanovića, a jedan od njih je i Boško Janković koji je sa nekadašnjim fudbalerom veznog reda delio teren u crveno-belom dresu.

"Naravno da smo svi šokirani! Veliki čovek, zvezdaš, prijatelj, brat, muž... Nažalost, otišao je", rekao je Janković za "Alo" i dodao:

"Bio je lider, pravi kapiten ekipe. U mlađim selekcijama kluba proveli smo desetak godina. Bio je najtalentovaniji od svih nas, prvi je ušao u seniorski tim, zaista veliki kvalitet. Nažalost, Bog je imao druge planove. Šteta za takvog čoveka da ode tako mlad. Nemam reči".

Nekadašnji reprezentativac Srbije je i nakon rastanka u karijeri ostao u kontaktu sa Milovanovićem. Janković je rekao i da je brat Dejana Milovanovića nedavno imao ozbiljne zdravstvene probleme.

"Da, bili smo u kontaktu. Igrali smo fudbal često za veterane. U suštini, viđali smo se često i ništa nije naslućivalo da će skončati ovako. Zaista ne znam da li je imao nekih problema, činilo se da je zdrav. To bolje znaju ljudi iz kluba i njegovog bližeg okruženja. Ono što znam jeste da mu je brat nedavno jedva preživeo, imao je moždani ili srčani udar, nisam siguran", rekao je Boško Janković.