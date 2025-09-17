Slušaj vest

U trenutku kada je imao 41 godinu čuveni fudbaler, nekadašnji kapiten Crvene zvezde je preminuo nakon što je pao na utakmici veterana Zvezdare i PKB-a.

Uprkos reakciji hitne pomoći, nažalost nije bilo spasa.

Nižu se reakcije nekadašnjih trenera i saigrača Dejana Milovanovića, a jedan od njih je i Boško Janković koji je sa nekadašnjim fudbalerom veznog reda delio teren u crveno-belom dresu.

"Naravno da smo svi šokirani! Veliki čovek, zvezdaš, prijatelj, brat, muž... Nažalost, otišao je", rekao je Janković za "Alo" i dodao:

"Bio je lider, pravi kapiten ekipe. U mlađim selekcijama kluba proveli smo desetak godina. Bio je najtalentovaniji od svih nas, prvi je ušao u seniorski tim, zaista veliki kvalitet. Nažalost, Bog je imao druge planove. Šteta za takvog čoveka da ode tako mlad. Nemam reči".

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Nekadašnji reprezentativac Srbije je i nakon rastanka u karijeri ostao u kontaktu sa Milovanovićem. Janković je rekao i da je brat Dejana Milovanovića nedavno imao ozbiljne zdravstvene probleme.

"Da, bili smo u kontaktu. Igrali smo fudbal često za veterane. U suštini, viđali smo se često i ništa nije naslućivalo da će skončati ovako. Zaista ne znam da li je imao nekih problema, činilo se da je zdrav. To bolje znaju ljudi iz kluba i njegovog bližeg okruženja. Ono što znam jeste da mu je brat nedavno jedva preživeo, imao je moždani ili srčani udar, nisam siguran", rekao je Boško Janković.

Kurir sport/Alo

Ne propustiteFudbal"TRAGEDIJA ZA SRPSKI SPORT! PAO JE NA TERENU, ODMAH SU ME OBAVESTILI..." Boško Đurovski se slomio pred kamerama zbog Dejana Milovanovića!
Boško Đurovski.jpg
FudbalPOZNAT TERMIN SAHRANE DEJANA MILOVANOVIĆA! Još jedna tužna simbolika: Deksu na večni počinak ispraćaju baš na ovaj dan!
Dejan M.jpg
Fudbal"TRAGEDIJA! ZNAO SAM GA OTKADA JE BIO DETE..." Trener kod kog je Milovanović debitovao slomljen zbog Deksine smrti: "Bio je karakter i pre svega dobar čovek"
999.jpg
Fudbal"BIO SAM VAN SEBE! NISAM MOGAO DA VERUJEM" Dragan Džajić se oglasio zbog smrti Dejana Milovanovića: "Deksa je bio igrač za velika dela!"
1111.jpg
FudbalMARAKANA ZAVIJENA U CRNO: Zvezda se emotivnim snimkom oprostila od Dejana Milovanovića!
dejan.jpg
FudbalDEJAN MILOVANOVIĆ NIJE BIO MAJSTOR SAMO U FUDBALU! Legendu će pamtiti i svi koji su pratili ovaj sport: Njegov potez koji je sve iznenadio se i danas prepričava
Deki Milovanović.jpg