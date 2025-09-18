Slušaj vest

Večiti derbi između fudbalera Partizana i Crvene zvezde biće odigran u subotu od 19.00 časova u Humskoj.

Ono što je posebno zanimljivo za 177. okršaj velikih rivala jeste činjenica, da će ga obeležiti veliki broj debitanata, ali i mladih fudbalera, tzv. bonusa.

Vreme je za prvi derbi - Marko Arnautović Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ozbiljna brojka

I to više u redovima Crvene zvezde, nego Partizana. Naime, crveno-beli su ovog leta poprilično promenili igrački kadar u odnosu na prošlu sezonu. Na Marakanu stigao je veliki broj novih fudbalera, a sportski menadžment priključio je i veliki broj igrača iz omladinske škole prvom timu.

Crvena zvezda će u protokolu za večiti derbi protiv Partizana u Humskoj imati možda čak 15 debitanata. Prva zvezda tima Marko Arnautović prvi put će zaigrati u voljenom dresu protiv Partizana.

Za sve postoji prvi put, pa i za derbi - Miloš Veljković Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Iskustvo i mladost na prijemnom ispitu

A, vatreno krštenje u najvećoj srpskoj fudbalskoj svetkovini imaće i reprezentativac Miloš Veljković, te pridošlice iz inostranstva Mateus, Nair Tiknizjan, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena, Tomas Handel, Šavi Babika i Mahmudu Badžo. Ko će od njih zaigrati zavisi od taktike trenera Vladana Milojevića. Velika je verovatnoća da svi neće dobiti priliku da osete barut u sudaru večitih rivala.

Iz podmlatka priliku da odigraju svoj prvi derbi u seniorskoj konkurenciji mogli bi da dobiju nešto iskusniji Stefan Leković i Nikola Stanković, a onda i golobradi Vasilije Kostov, Luka Zarić, Aleksa Damjanović, Savo Radanović... Priliku je mogao da dobije i Jovan Šljivić, ali je u sredu poslat u OFK Beograd na pozajmicu.



Oni su osetili slast derbija - Vanja Dragojević i Ognjen Ugrešić Foto: Www.partizan.rs

Debitanti iz Humske



Sa druge strane, Partizan će takođe imati veliki broj debitanata u derbiju, ukupno 14, iako je nekoliko mladih igrača u crno-belim dresovima dobilo vatreno krštenje u okršaju sa Crvenom zvezdom tokom proleća. Poput Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića, te Milana Roganovića i Milana Vukotića.

Prvi put će protiv velikog rivala priliku da zaigraju dobiti golman Marko Milošević, zatim stranci Janis Karabeljov i Demba Sek, te Mateja Milovanović, Vukašin Đurđević, Andrej Kostić, Stefan Milić i čuvar mreže Miloš Krunić.

Spremni za derbi - Andrej Kostić, Ognjen Ugrešić, Bogdan Kostić, Danko Lazović, Milka Forcan i Milan Vukotić Foto: Www.partizan.rs

Partizanova mlađarija



Od mlađih prilici da osete čari večitog derbija nadaju se Bogdan Kostić, Ivan Vasiljević, Stefan Petrović, Dušan Jovanović, Dimitrije Janković i Vukašin Jovanović. Kao što je Šljivić iz Zvezde poslat u OFK Beograd, tako je i Zoran Alilović otišao na pozajmicu u Novi Pazar uoči derbija, te neće imati priliku da debituje.

Karte za 177. večiti derbi nalaze se u prodaji. Cene ulaznica za tribine: Jug/Sever - 800 dinara, Istok bočno - 1.200 dinara, Istok centar - 1.800 dinara, Zapad bočno - 1.800 dinara, Zapad centar - 2.000 dinara. Prodaja karata na blagajnama stadiona Partizana počela je u sredu, svakodnevno u radnom vremenu od 10.00 do 18.00 časova. A, na dan utakmice u subotu, od 10.00 sati do početka utakmice.