I DALJE VAN TERENA! Jamalova povreda za reprezentaciju pravi problem Barseloni
Ovu informaciju je saopštio katalonski klub.
Lamin Jamal je propustio i meč španskog prvenstva protiv Valensije u nedelju, a iz kluba navode da oseća bol u predelu pubične kosti nakon nastupa za reprezentaciju Španije tokom reprezentativne pauze.
Trener Barselone Hansi Flik kritikovao je Špansku fudbalsku federaciju jer je Jamal igrao "nepotrebne minute" u ubedljivim pobedama u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, iako je, kako je naveo, bilo poznato da oseća tegobe.
Iz federacije su uzvratili da nisu primili nikakvo zvanično obaveštenje iz Barselone o povredi igrača.
Dobra vest za klub je povratak Frenkija de Jonga, koji se oporavio posle povrede zadobijene na okupljanju reprezentacije Holandije.
Barselona je prošle sezone stigla do polufinala Lige šampiona, gde je eliminisana od Intera iz Milana.
