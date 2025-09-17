Nestvaran meč je odigran u Torinu
LIGA ŠAMPIONA
VLAHOVIĆ I JUVENTUS IZJEDNAČILI REKORD DINAMA: Meč za pamćenje u Torinu ušao u anale Lige šampiona
Slušaj vest
Prvi dan nove sezone u Ligi šampiona doneo nam je pravi fudbalski spektakl u Torinu.
Juventus i Borusija iz Dortmunda su remizirali rezultatom 4:4, svih osam golova palo je u drugom poluvremenu, a Juve se najviše zahvaljujući fantastičnom Dušanu Vlahoviću spasao sa dva pogotka u nadoknadi vremena.
Bila je to druga utakmica u istoriji Lige šampiona u kojoj je u jednom poluvremenu postignuto čak osam golova.
Prva se odigrala 17. septembra 2024. godine u Minhenu, kada je Bajern deklasirao Dinamo Zagreb sa 9:2.
Dinamo je tim rezultatom postao prvi klub u Ligi šampiona koji je primio devet golova na jednoj utakmici, a treneru Sergeju Jakiroviću to je bio poslednji susret na klupi zagrebačkog kluba, jer je ubrzo dobio otkaz.
Reaguj
Komentariši