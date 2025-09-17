PO TRADICIJI U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Superkup Italije u decembru u Rijadu
Fudbalski Superkup Italije održaće se od 18. do 22. decembra u Rijadu, saopštili su zvaničnici italijanske Serije A.
"Superkup Italije biće održan po šesti put u Saudijskoj Arabiji. Ovo 38. po redu takmičenje održaće se u Rijadu", navodi se u saopštenju.
Od 2023. godine Superkup Italije igraju četiri kluba: aktuelni prvak i viceprvak Serije A, kao i pobednik i finalista Kupa Italije.
Ove godine na Superkupu učestvovaće Napoli (prvak Italije), milanski Inter (viceprvak), Bolonja (osvajač Kupa Italije) i Milan (finalista Kupa Italije).
Poslednja četiri izdanja Superkupa Italije osvajali su klubovi iz Milana. Inter je trofej osvajao u period od 2021. do 2023. godine, dok je prošle sezone titula pripala Milanu.
U prvom polufinalu Superkupa Italije 18. decembra se sastaju Napoli i Milan, dok je dan kasnije na programu meč između Bolonje i Intera.
Finale je zakazano za 22. decembar.