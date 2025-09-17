Slušaj vest

 Fudbalski Superkup Italije održaće se od 18. do 22. decembra u Rijadu, saopštili su  zvaničnici italijanske Serije A.

"Superkup Italije biće održan po šesti put u Saudijskoj Arabiji. Ovo 38. po redu takmičenje održaće se u Rijadu", navodi se u saopštenju.

Od 2023. godine Superkup Italije igraju četiri kluba: aktuelni prvak i viceprvak Serije A, kao i pobednik i finalista Kupa Italije.

Ove godine na Superkupu učestvovaće Napoli (prvak Italije), milanski Inter (viceprvak), Bolonja (osvajač Kupa Italije) i Milan (finalista Kupa Italije).

Poslednja četiri izdanja Superkupa Italije osvajali su klubovi iz Milana. Inter je trofej osvajao u period od 2021. do 2023. godine, dok je prošle sezone titula pripala Milanu.

U prvom polufinalu Superkupa Italije 18. decembra se sastaju Napoli i Milan, dok je dan kasnije na programu meč između Bolonje i Intera.

Finale je zakazano za 22. decembar.

Ne propustiteFudbalOPŠTA LUDNICA U SVLAČIONICI: Posle Ibrinog moćnog govora usledio je pravi šou! Novi trener zapalio tompus i ludim plesom bacio sve u trans!
MixCollage-07-Jan-2025-09-20-AM-1039.jpg
FudbalMILAN JE GAZDA U MILANU: Čudesan preokret roso-nera za trofej Superkupa Italije!
12727406.jpg
FudbalNERAZURI RUTINSKI DO NOVOG FINALA SUPERKUPA: Inter demonstirao snagu, Lacio poptuno nemoćan
profimedia0838812995.jpg
FudbalTRIPLA KRUNA STARE DAME: Ronaldo srušio Milan, Juventusu doneo Superkup, a sebi prvi trofej u crno-belom (VIDEO)
ronaldo-ap01.jpg

Endi Robertson gol protiv Atletika Izvor: TV Arena sport