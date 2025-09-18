Slušaj vest

Pari Sen Žermen je kao aktuelni šampion Lige šampiona sinoć sa 4:0 pobedio Atalantu.

Rutinskih 2:0 na poluvremenu protiv Atalante na Parku prinčeva delovalo je kao najava još jedne dominacije. Ipak, moglo biti znatno ubedljivije.

Glavni "krivac" što se Italijani nisu našli u potpunom nokdaunu već nakon prvih 45 minuta bio je Bredli Barkola. Najpre mu je poništen pogodak zbog ofsajda, a zatim je u finišu prvog dela meča izveo penal koji će se još dugo prepričavati, nažalost po njega, iz pogrešnih razloga.

U 44. minutu, umesto da rutinski završi posao sa bele tačke, Barkola je delovao kao da izvodi lagano zagrevanje na treningu. Bez zaleta, iz mesta, pokušao je da nadmudri golmana Karnesekija, ali je njegov šut bio toliko slab i predvidiv da je čuvar mreže Atalante bez mnogo muke uhvatio loptu..

Pogledajte kako je to izgledalo:

