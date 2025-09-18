CRVENA ZVEZDA IMA SKORO TRI PUTA SKUPLJI TIM OD PARTIZANA: Evo, ko je najvredniji fudbaler šampiona, a ko kluba iz Humske!
Veliki broj navijača Partizana i Crvene zvezde jedva čeka okršaj dva kluba, prvi u ovoj sezoni, koji će biti igran u subotu od 19.00 časova na stadionu u Humskoj ulici.
Ako je suditi po stavu javnosti i trenutnom igračkom kadru Crvena zvezda je veliki favorit, međutim kroz istoriju derbija jasno je da nijedan klub ne može sa sigurnošću da tvrdi da će slaviti u najvećoj svetkovini srpskog fudbala.
Crvena zvezda je po vrednosti skoro tri puta skuplja od Partizana. Prema proceni specijalizovanog portala Transfermarkt, fudbalski kadar Crvene zvezde ima vrednost od 88.100.000 evra, dok su igrači Partizana procenjeni na 31.950.000 evra.
Valja pomenuti da bi vrednost Crvene zvezde sigurno bila i veća, da ovog leta klub nisu napustili Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Lazar Jovanović i Šerif Endijaj. Opet, stigao je Portugalac Tomas Handel koji ima sedmocifrenu vrednost - 10.000.000 evra. Samim tim, on je najskuplji fudbaler crveno-belih trenutno.
Ozbiljnu cenu na evropskom tržištu u redovima šampiona Srbije imaju još - Timi Maks Elšnik (8.000.000), Bruno Duarte (5.000.000), Milson (5.000.000), povređeni Rade Krunić (4.500.000), Jun Vu Seol (4.500.000), Mirko Ivanić (4.000.000), Nair Tiknizjan (4.000.000), Piter Olajinka (4.000.000), Omri Glazer (4.000.000), Vasilije Kostov (3.500.000), Nemanja Radonjić (3.000.000), Miloš Veljković (3.000.000), Rodrigao (3.000.000)...
Jedina dva igrača u rosteru Crvene zvezde za derbi, koji su procenjeni ispod milion evra su najbolji strelac tima Aleksandar Katai (700.000) i talentovani 16-ogodišnjak Luka Zarić (300.000).
Partizan je prilično podigao vrednost igrača posle kvalifikacija u UEFA takmičenja ovog leta, za više od deset miliona evra. Najskuplji fudbaler crno-belih je Ognjen Ugrešić (3.500.000), koji je svoju vrednost podigao igrama u Evropi, ali i činjenicom da je pozvan u reprezentaciju Srbije.
Posle njega idu - Jovan Milošević (3.000.000), Andrej Kostić (2.500.000), roviti Ibrahim Zubairu (2.500.000), Milan Vukotić (2.500.000), Milan Roganović (2.000.000), Nemanja Trifunović (2.000.000), Vanja Dragojević (1.500.000), Nikola Simić (1.500.000), Gajas Zahid (1.500.000)...
Iskusni Bibars Natho procenjen je na svega 300.000 evra, kao i defanzivac Mateja Milovanović, dok prvi golman Marko Milošević ima vrednost od svega 200.000 evra.
Marko Arnautović, sigurno najveće ime koje igra Superligu Srbije, procenjen je od strane Transfermarkta na 3.000.000 evra. Pre šest godina, njegova vrednost iznosila je 35.000.000 evra, kada je nosio dres Vest Hema, dok je u Interu iz kojeg je stigao u Crvenu zvezdu koštao 3.500.000 evra.
Najvredniji fudbaleri Crvene zvezde
Tomas Handel (Portugal) 24 vezni 10.000.000
Timi Maks Elšnik (Slovenija) 27 vezni 8.000.000
Bruno Duarte (Brazil) 29 napadač 5.000.000
Milson (Angola) 25 krilo 5.000.000
Jung Vu Seol (J. Koreja) 26 desni bek 4.500.000
Najvredniji fudbaleri Partizana
Ognjen Ugrešić (Srbija) 19 vezni 3.500.000
Jovan Milošević (Srbija) 20 napadač 3.000.000
Andrej Kostić (Crna Gora) 18 napadač 2.500.000
Milan Vukotić (Crna Gora) 22 vezni 2.500.000
Milan Roganović (Crna Gora) 19 desni bek 2.000.000