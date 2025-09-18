Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Rusije i klubovi iz te zemlje od proleća 2022. nalaze se pod oštrim sankcijama UEFA i FIFA.

Posle vojne intervencije Rusije u Ukrajini, zemlje zapadne Evrope uvele su sankcije toj zemlji, što se odrazilo i na sport.

Valerij Karpin, selektor Rusije Foto: FS Rusije

Poslednjih godina vrh Fudbalskog saveza Rusije pokušava da se vrati u takmičenje. Na stalnoj su vezi sa predsednicima UEFA Aleksandrom Čeferinom i FIFA Đanijem Infantinom. Pojedine države su otoplile svoje stavove prema Rusiji, međutim sankcije u sportu još nisu pale.

Sedam zemalja podržalo je povratak Rusije u takmičenja, rezultat je razgovora na na sastanku Izvršnog komiteta UEFA. Ovo je objavio Kiril Terešin, direktor za događaje i marketinške komunikacije Ruskog fudbalskog saveza.

- Izvršni komitet UEFA je razmatrao pitanje olakšavanja prijema ruskih timova na međunarodna takmičenja. Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Mađarska, Kazahstan i Azerbejdžan su za potpuni povratak Rusije - napisao je Terešin na Telegramu.

1/11 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Rusije Foto: FS Rusije

Takođe, zvaničnik Ruskog fudbalskog saveza Kiril Terešin naglasio je da Švedska, Finska i Norveška podržavaju ublažavanje postojećih ograničenja za ženske i omladinske timove.

- Španija, Portugal, Italija, Češka, Švajcarska, Slovačka i Slovenija su spremne da razgovaraju o ovoj opciji uz saglasnost UEFA - dodao je Terešin.

Oni koji su protiv povratka Rusije pod okrilje UEFA su: Ukrajina, Poljska, Letonija, Litvanija, Estonija, Danska, Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija, Engleska, Irska, Škotska i Island.

Poljska i baltičke države, koje imaju posebno tvrd stav, žele da potpuno isključe Rusiju iz UEFA.