RUSI POKUŠALI DA SE VRATE U UEFA, ALI NISU USPELI: Evo, ko im je dao podršku, a ko hoće da ih protera! Kako je Srbija glasala?!
Fudbalska reprezentacija Rusije i klubovi iz te zemlje od proleća 2022. nalaze se pod oštrim sankcijama UEFA i FIFA.
Posle vojne intervencije Rusije u Ukrajini, zemlje zapadne Evrope uvele su sankcije toj zemlji, što se odrazilo i na sport.
Poslednjih godina vrh Fudbalskog saveza Rusije pokušava da se vrati u takmičenje. Na stalnoj su vezi sa predsednicima UEFA Aleksandrom Čeferinom i FIFA Đanijem Infantinom. Pojedine države su otoplile svoje stavove prema Rusiji, međutim sankcije u sportu još nisu pale.
Sedam zemalja podržalo je povratak Rusije u takmičenja, rezultat je razgovora na na sastanku Izvršnog komiteta UEFA. Ovo je objavio Kiril Terešin, direktor za događaje i marketinške komunikacije Ruskog fudbalskog saveza.
- Izvršni komitet UEFA je razmatrao pitanje olakšavanja prijema ruskih timova na međunarodna takmičenja. Bugarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Mađarska, Kazahstan i Azerbejdžan su za potpuni povratak Rusije - napisao je Terešin na Telegramu.
Takođe, zvaničnik Ruskog fudbalskog saveza Kiril Terešin naglasio je da Švedska, Finska i Norveška podržavaju ublažavanje postojećih ograničenja za ženske i omladinske timove.
- Španija, Portugal, Italija, Češka, Švajcarska, Slovačka i Slovenija su spremne da razgovaraju o ovoj opciji uz saglasnost UEFA - dodao je Terešin.
Oni koji su protiv povratka Rusije pod okrilje UEFA su: Ukrajina, Poljska, Letonija, Litvanija, Estonija, Danska, Francuska, Nemačka, Holandija, Belgija, Engleska, Irska, Škotska i Island.
Poljska i baltičke države, koje imaju posebno tvrd stav, žele da potpuno isključe Rusiju iz UEFA.