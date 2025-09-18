Svi događaji
18:44

1. minut - Počele su utakmice

Počeli su mečevi u Brižu i Kopenhagenu

16:52

Ludnica u Liverpulu

LUDNICA U LIVERPULU: Van Dajk u zaustavnom vremenu spasao šampiona Premijer lige! Rutinske pobede PSŽ-a, Intera i Bajerna
Liga šampiona

16:45

Vlahović spasilac Juventusa

DUŠAN VLAHOVIĆ OBELEŽIO PRVO VEČE U LIGI ŠAMPIONA: Potpuna ludnica u Torinu, Srbin sa dva gola i asistencijom spasao Juventus!
